Bolsonaro bricht sein Schweigen – liefert aber keine klaren Antworten

Bolsonaro bricht Schweigen nach der Wahlniederlage – liefert aber kaum klare Antworten

Am Dienstag hat sich Jair Bolsonaro erstmals nach seiner Wahlniederlage gegen Lula geäussert. Der amtierende Präsident hielt sich bei seinem Auftritt vor den Medien allerdings äusserst kurz – und blieb in seinen Aussagen weitgehend wage. So gestand er weder seine Niederlage ein, noch sagte er, dass seine Partei das Resultat nicht akzeptieren werde. Bolsonaro sagte, man werde die «Verfassung respektieren». Zu den Strassenblockaden im Land nach der Wahl meinte er, dies sei «das Ergebnis der Empörung über den Verlauf des Wahlprozesses».

Nachdem er das Rednerpult verliess, sagte ein Mitarbeiter, man werde bei Machtübergabe an Lula in den kommenden Wochen kooperieren. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...