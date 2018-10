International

Brasilien

Ultrarechter Populist greift in Brasilien nach der Macht



Rechtspopulist Bolsonaro gewinnt Präsidentschaftswahl in Brasilien

Der ultrarechte Populist Jair Bolsonaro ist ersten Teilergebnissen zufolge zum neuen brasilianischen Präsidenten gewählt worden. Demnach entfielen auf den 63-jährigen Kandidaten der Sozial-Liberalen Partei (PSL) 56 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent Fernando Haddad von der Arbeiterpartei (PT) kam auf 44 Prozent.

Der Wahlsieg des ultrarechten Politikers könnte einen radikalen Politikwechsel in Brasilien nach sich ziehen. Der frühere Fallschirmjäger will den Zugang zu Waffen erleichtern, wichtige Ministerien mit Militärs besetzen und möglicherweise aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen.

So stimmten die Schweiz-Brasilianer: Gemäss @JamilChade gewinnt Bolsonaro in der Schweiz sehr deutlich (Konsularbezirke Zürich und Genf)!! 🇧🇷 https://t.co/3meIA69ioo — Florian Schwab 👉👉 (@FlorianSchwab) 28. Oktober 2018

Nach einem von Gewalt und Beschimpfungen geprägten Wahlkampf waren rund 147 Millionen Wähler aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt für Lateinamerikas grösstes und bevölkerungsreichstes Land zu bestimmen. Die Wahllokale schlossen um 23.00 Uhr (MEZ), mit ersten Ergebnissen wurde um 24.00 Uhr (MEZ) gerechnet.

Haddads Rückstand gegenüber Bolsonaro von 18 Prozentpunkten vor zwei Wochen verkleinerte sich zuletzt auf acht bis zehn Prozentpunkte. Die meisten politischen Beobachter rechneten dennoch mit einem Sieg Bolsonaras, einige verwiesen allerdings darauf, dass es in Brasiliens Wahlgeschichte auch früher schon Überraschungen gegeben habe. Viele Wähler waren bis zuletzt unentschlossen.

Der ehemalige Richter am Obersten Gerichtshof, Joaquim Barbosa, stellte sich buchstäblich in letzter Minute hinter Haddad. Der landesweit geachtete erste schwarze Richter am höchsten Gericht schrieb am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter: «Zum ersten Mal in 32 Jahren, in denen ich mein Wahlrecht ausübe, macht mir ein Kandidat Angst. Deshalb werde ich für Fernando Haddad stimmen.»

Volksfeststimmung vor der Wohnanlage von #Bolsonaro. Der „Mann des Volkes“ wohnt in einem streng abgeriegelten, teuren Bezirk von #Rio. Auch heute ist alles weiträumig abgesperrt, aber Fans und Presse dürfen fast bis vor den Eingang... #Brasilien pic.twitter.com/W1oC594U9u — Christoph Röckerath (@CRoeckerath) 28. Oktober 2018

Aber der Drittplatzierte in der ersten Wahlrunde am 7. Oktober, Ciro Gomes von der Demokratischen Arbeitspartei (PDT), lehnte es ab, eine Wahlempfehlung zugunsten von Haddad abzugeben. Dieser war im ersten Durchgang auf 29 Prozent der Stimmen gekommen, Bolsonaro auf 46 Prozent.

Schwere Krise

Brasilien steckt in einer schweren Krise. Zahlreiche Bestechungsskandale haben die politische Klasse des Landes erschüttert. Nach einer schweren Rezession erholt sich die Wirtschaft nur langsam, zugleich grassieren Kriminalität und Gewalt.

Bild: EPA EFE

Bolsanaro, der die Militärdiktatur von 1964 bis 1985 bewundert und verherrlicht, empfiehlt sich als «Saubermann». Obwohl er selbst seit fast drei Jahrzehnten in der Politik mitmischt und für neun verschiedene Parteien im Parlament sass, ist es ihm gelungen, sich als Anti-System-Kandidat zu präsentieren.

Der ehemalige Fallschirmjäger und Hauptmann der Reserve wird häufig als «Donald Trump Brasiliens» bezeichnet. Er sorgt immer wieder mit rassistischen, frauenfeindlichen und homophoben Äusserungen für Empörung.

Den «guten Brasilianern» will Bolsanaro das Tragen von Waffen erlauben, damit sie sich gegen die Kriminellen verteidigen können. Seine künftige Regierung soll zu einem Drittel aus Generälen bestehen.

Der Katholik hält die traditionellen Familienwerte hoch und wird von den mächtigen evangelikalen Kirchen in Brasilien unterstützt. Zuletzt gab sich der langjährige Abgeordnete konzilianter und versprach, dass er als Präsident Verfassung und Gesetze einhalten wolle.

Kritik an Verbreitung falscher Informationen

Der 55-jährige Haddad, ehemaliger Bürgermeister von São Paulo, trat als Ersatzkandidat der Arbeiterpartei für den wegen Korruption inhaftierten ehemaligen Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva an. Dieser hatte ursprünglich als aussichtsreichster Präsidentschaftskandidat gegolten. Haddad warnte während des Wahlkampfs vor dem mit Bolsonaro drohenden «Faschismus».

Auf Wiedersehen #Lula, singen sie. Der wegen Korruption einsitzende Übervater der hier verhassten Arbeiterpartei #PT von Kandidat #Haddad wird mal als Sträfling, mal im Sarg gezeigt. #Brasilien #Bolsonaro pic.twitter.com/ZOxpf1bUUx — Christoph Röckerath (@CRoeckerath) 28. Oktober 2018

Er warf dem Lager seines Gegenspielers vor, während des Wahlkampfs unter anderem über WhatsApp massiv Falschinformationen zu Lasten der Arbeiterpartei und zugunsten Bolsonaros verbreitet zu haben. Die Mission der lateinamerikanischen Wahlbeobachter erklärte, die Verbreitung falscher Informationen habe ein «nie gesehenes Ausmass» angenommen.

Der Sieger der Stichwahl tritt am 1. Januar die Nachfolge von Michel Temer von der rechtskonservativen Partei der demokratischen Bewegung (PMDB) an. Temer gilt wegen seiner Verwicklung in Intrigen und Korruptionsaffären als unpopulärster Staatschef der modernen brasilianischen Demokratie. (sda/afp/dpa)

