Heftiger Regen an Brasiliens Küste – mindestens 19 Tote

Das Unwetter verursachte ab Samstag Überschwemmungen und Erdrutsche an der Atlantikküste des Bundesstaates São Paulo, wie die dortige Regierung am Sonntag auf Twitter mitteilte. Mehr als 330 Menschen wurden demnach obdachlos, einige Strassen seien blockiert. Nach Medienberichten waren Kinder unter den Toten. Gouverneur Tarcísio de Freitas rief in fünf betroffenen Gemeinden den Notstand aus. Die Armee war mit Hubschraubern im Rettungseinsatz.

«Law & Order»-Star Richard Belzer mit 78 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler Richard Belzer, der vor allem als zynischer Detektiv in der Serie «Law & Order: Special Victims Unit» bekannt war, ist tot.

Belzer sei am Sonntag «friedlich» in seinem Haus in Frankreich gestorben, mit seiner Frau und seiner Stieftochter an seiner Seite, teilte Belzers Manager Eric Gardner der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 78 Jahre alt.