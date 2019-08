International

Häftling verkleidete sich für Ausbruch als seine Tochter, jetzt ist er tot



Er verkleidete sich als seine Tochter und wollte ausbrechen – jetzt ist der Häftling tot

Ein brasilianischer Drogenhändler ist nach einem ungewöhnlichen Ausbruchsversuch tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Das teilten Behördenvertreter am Dienstag mit. Clauvino da Silva war am Samstag gestoppt worden, als er versuchte, als seine eigene Tochter verkleidet ein Gefängnis in Rio de Janeiro durch den Haupteingang zu verlassen.

Der 42-Jährige trug eine Silikonmaske, eine langhaarige schwarze Perücke, eine Brille, weisse Flipflop-Sandalen, ein pinkfarbenes T-Shirt, blaue Jeans sowie den schwarzen Büstenhalter seiner 19-jährigen Tochter. Diese hatte ihn zuvor mit sieben anderen Leuten besucht und sollte zurückbleiben, während ihr Vater flüchtete.

Da Silva, der eine 73-jährige Haftstrafe absass, wurde erwischt, als Wärter sein «verdächtiges» Aussehen bemerkten.

Drei Tage nach dem misslungenen Ausbruchsversuch wurde das hochrangige Mitglied der grössten Verbrecherorganisation Rio de Janeiros, dem Comando Vermelho (Rotes Kommando), tot in seiner Zelle in einem Hochsicherheitsgefängnis aufgefunden.

Behördenvertretern zufolge scheint da Silva sich mit einem Bettlaken erhängt zu haben. Es wurde eine Ermittlung zu seinem Tod eingeleitet. (mim/sda/afp)

