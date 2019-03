8 Optionen, 1 Antwort: Nein – Das lehnt das britische Parlament alles ab

Via E-Mail teilen

Das britische Parlament hat am Mittwoch nach Alternativen für das umstrittene Brexit-Abkommen gesucht. Parlamentspräsident John Bercow wählte dafür acht von 16 Optionen zur Abstimmung aus. Den Abgeordneten lag eine Liste vor, auf der sie jede der Optionen entweder annehmen oder ablehnen konnten.

Und nun rate mal, wie die Parlamentarier gewählt haben. Ein Schnelldurchlauf durch die acht Optionen:

NO

Ok, dann vielleicht so:

No

Hmmm, also gut. Nächster Versuch:

Soll Grossbritannien Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums bleiben und beantragen, wieder in die Europäische Freihandelsassoziation (Efta) aufgenommen zu werden?

NO

Dann vielleicht mit einem Teilaspekt:

NO

Auch nicht. Dann vielleicht der Plan der Opposition?

NO

Hmmm. Aber was, wenn sich das Parlament nicht einigen kann?

NO

Uff. Dann vielleicht ein Referendum?

NO

Ja, aber. Hmm. Dann noch ein letzter Versuch:

NO, NO, NO