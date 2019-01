International

Brexit

Diese Grafik verschafft dir im Brexit-Chaos den Überblick

Das Brexit-Schlamassel ist in vollem Gang. Dabei die Übersicht zu behalten, ist schwierig. Etwa so schwierig, wie es für Noch- Premierministerin Theresa May ist, alle zufriedenzustellen. Wir haben versucht, die gesamten Brexit-Abläufe in einem Flussdiagramm abzubilden. Wir hoffen, wir seien nicht maymässig gescheitert.

Und zu gegebenem Anlass jetzt noch ein 60-Jahre-EU-Quiz.

1. Mit der 1951 gegründeten Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) begann der Prozess zur Einigung Europas. Wie wurde die Behörde umgangssprachlich genannt? EuKoSta Montanunion Ruhrbehörde Schuman-Plan 2. Die am 25. März 1957 unterzeichneten Römischen Verträge gelten als eigentliches Gründungsdokument der Europäischen Union. Welche sechs Länder waren an der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) beteiligt? Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Grossbritannien, Spanien Frankreich, Italien, Grossbritannien, Niederlande, Belgien, Luxemburg Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Dänemark Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien, Luxemburg 3. Welcher europäische Staatsmann sorgte 1963 mit seinem Veto gegen die Aufnahme Grossbritanniens für die erste grosse Krise der EWG? Charles De Gaulle Konrad Adenauer Paul-Henri Spaak Valéry Giscard d'Estaing 4. Welches war das erste Land, in dem ein EWG-Beitritt in der Volksabstimmung scheiterte? Schweiz Norwegen Österreich Island 5. Der Brexit ist nicht der erste Austritt aus der EU. Welches (Teil-)Gebiet verliess die EWG 1985 nach einer Volksabstimmung? Spitzbergen Monaco Guernsey Grönland 6. Mit welchem Begriff wird die wirtschaftliche und politische Stagnationsphase bezeichnet, in der sich die EWG in den 70er und 80er Jahren befand? Eurosklerose Malaise Europhobia Unionitis 7. Welche Organisation führte die blaue Flagge mit den gelben Sternen ein, die heute als Symbol der EU gilt, von dieser aber erst 1986 übernommen wurde? EURATOM EFTA Europarat Commonwealth of Nations 8. In welcher niederländischen Stadt wurde 1992 der nach ihr benannte Vertrag unterzeichnet, der die Grundlage für die heutige Europäische Union bildete? Amsterdam Maastricht Leiden Utrecht 9. Wie viele Länder traten 2004 im Rahmen der Osterweiterung der EU bei? 6 8 10 12 10. Welche beiden Länder lehnten 2005 die EU-Verfassung ab und stürzten die EU damit in eine tiefe Krise? Grossbritannien und Dänemark Frankreich und Polen Irland und Österreich Frankreich und Niederlande 11. Und nun ein kleines Extra: Wie hat die Schweiz beinahe verhindert, dass die Römischen Verträge am 25. März 1957 unterzeichnet werden konnten? Sie stellte in letzter Minute einen Beitrittsantrag. Sie wollte die Gründung der EWG gerichtlich stoppen. Sie blockierte einen Eisenbahnwaggon. Sie wollte die deutsche Delegation mit Bundeskanzler Konrad Adenauer nicht durchreisen lassen.

Emily und Oliver – unsere zwei Briten erklären den Brexit Video: watson/Oliver Baroni, Emily Engkent

