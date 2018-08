E-Scooter explodiert im Wohnzimmer – Vater, Tochter und Hund entkommen knapp

Brauer Heineken lässt Korken für Bier-Ehe in China knallen

Der niederländische Brauereikonzern Heineken schlägt bei Chinas Biermarke Snow zu. Für umgerechnet 2,7 Milliarden Euro kauft Heineken eine Beteiligung von 40 Prozent am Mutterkonzern der China Resources Beer Holding, dem Hersteller der bei Chinesen beliebten Biermarke.

Im Gegenzug erwirbt die Muttergesellschaft des chinesischen Brauers für 464 Millionen Euro 5,2 Millionen Heineken-Aktien, die einem Anteil von 0,9 Prozent am Konzern entsprechen, wie die Unternehmen am Freitag in Hongkong …