Die Swiss hat ein sicherheitsrelevantes Problem – und muss reagieren

Die Schweizer Airline sorgt sich über Mängel bei der Wartung ihrer Flugzeuge im Ausland. Das hat mit der ehemaligen Swissair-Tochter SR Technics zu tun.

Rekordumsatz, Rekordgewinn, Rekordpassagierzahl: Als die Swiss vor zwei Wochen ihre Jahreszahlen den Medien präsentierte, stand in erster Linie die erfolgreiche Bilanz im Fokus. Zudem sprach Swiss-Chef Thomas Klühr über die Klima-Debatte und die Kapazitätsengpässe in Zürich und bei den Fluglotsen in Europa.

Doch es gibt ein weiteres Thema, das die Swiss-Führungscrew derzeit beschäftigt. Dass es bei der Medienkonferenz keine Erwähnung fand, überrascht nicht. Denn das Thema ist sensibel. Es …