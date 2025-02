Südkorea verbietet chinesische KI DeepSeek

Auch in Deutschland meldeten Behörden und Cybersicherheitsfachleute gravierende Sicherheitsbedenken mit Blick auf die chinesische KI DeepSeek. Dabei geht es um mehrere Punkte: die offenkundig sehr weitreichende Speicherung von Nutzerdaten, die mögliche Manipulierbarkeit der Anwendung für kriminelle Zwecke und die Frage, inwieweit der chinesische Spionage- und Überwachungsapparat Zugriff auf Nutzerdaten hat. (sda/dpa)

Ein Fernsehsender berichtet in Seoul über das koreanische DeepSeek-Verbot.

Ein Fernsehsender berichtet in Seoul über das koreanische DeepSeek-Verbot. Bild: keystone

