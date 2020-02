Coronavirus: Erter Todesfall in Italien + Zahl der Infektionen in Südkorea verdoppelt

International

Coronavirus: Todesfall in Italien, Infektionen in Südkorea verdoppelt



Die vom neuartigen Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 breitet sich nicht nur in China rasant aus. In Italien ist der erste Europäer an dem Virus gestorben. Über Nacht verdoppelte sich die nachgewiesenen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Südkorea erneut. Chinas Botschafter in der Schweiz äusserte sich derweil optimistisch.

Bei dem Opfer in Italien handele es sich um einen 78-jährigen Italiener, sagte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag. Der verstorbene Italiener sei zuvor positiv auf das Virus getestet worden.

Der Mann war dem Minister zufolge wegen einer anderen Krankheit vor etwa zehn Tagen in einem Spital in der Region Venetien im Norden Italiens behandelt worden. In Venetien waren zuvor zwei Infektionsfälle von örtlichen Behörden bestätigt worden, in der benachbarten Lombardei 15 Fälle.

Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Viruserkrankung ordneten die Behörden am Freitag in mindestens zehn norditalienischen Städten die sofortige Schliessung von Schulen, Behörden und sonstigen öffentlichen Gebäuden an. Auch Lebensmittelgeschäfte, Bars, Diskotheken sowie Sportzentren sollten in den betroffenen Orten mindestens für eine Woche geschlossen bleiben, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Betroffen seien rund 50'000 Menschen.

WHO alarmiert

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus zeigte sich die Weltgesundheitsorganisation WHO wegen neuer Infektionsherde in und ausserhalb Chinas alarmiert. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warnte am Freitag, das «Zeitfenster» zur Eindämmung der Epidemie schliesse sich. Zuvor waren neue Infektionsherde sowohl aus China als auch aus mehreren anderen Ländern gemeldet worden. So starben im Iran bereits vier Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19.

«Wir sind immer noch in einer Phase, wo die Eindämmung möglich ist», sagte Ghebreyesus. «Aber das Zeitfenster schliesst sich immer mehr.» Wenn die Welt jetzt nicht «hart» gegen das Virus vorgehe, werde sie vor einem «schwerwiegenden Problem» stehen.

Besonders besorgniserregend ist die Lage in Südkorea, wo die Zahl der Neuinfizierten am Samstag sprunghaft anstieg: Die Behörden des Landes meldeten 142 neue Erkrankungsfälle, die Gesamtzahl stieg damit auf 346 – die zweithöchste ausserhalb Chinas. Ausgangspunkt ist die Shincheonji Church of Jesus. Die Verbreitung des Virus in der christlichen Sekte ging nach Behördenangaben von einer 61-jährigen Anhängerin aus, die Virustests zunächst verweigert hatte und weiter zu Gottesdiensten in der Stadt Daegu ging.

Sinkende Ansteckraten in China

Auch von dem vor der japanischen Küste liegenden Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess» könnte sich das Virus weiter ausbreiten. Nachdem am Mittwoch rund 500 Passagiere das Schiff nach zweiwöchiger Quarantäne verlassen durften, erwiesen sich mehrere der ursprünglich negativ getesteten Ex-Passagiere als infiziert.

Aus China, dem Epizentrum des Virusausbruchs, meldeten die Behörden am Samstag hingegen erneut sinkende Ansteckungszahlen und Todesfälle: 109 Menschen starben demnach seit Freitag an dem Virus, was die Zahl der Todesopfer auf über 2300 steigen lässt. Insgesamt sollen den Behörden zufolge nun rund 76'000 Menschen mit dem Virus infiziert sein.

Chinas Staatschef Xi Jinping sagte bei einer Politbüro-Sitzung, der Höhepunkt der Epidemie sei «noch nicht gekommen», vor allem die Lage in der Provinz Hubei sei weiterhin «düster und kompliziert». In Hubei war im Dezember der Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19 erstmals bei Menschen festgestellt worden.

Botschafter positiv für Schweizer Tourismus

Optimistisch äusserte sich derweil Chinas Botschafter in der Schweiz, Geng Wenbing. Der Höhepunkt der Krise sei überschritten, in China und weltweit, sagte der 62-jährige Diplomat in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen vom Samstag: «Wenn wir optimistisch sein wollen, dann ist die Situation im März unter Kontrolle.» Zudem sei das Virus temperaturempfindlich. «Wenn es wärmer wird, wird es schwächer.»

Wenn Prognosen von Wissenschaftlern zutreffen würden, könnten die Chinesinnen und Chinesen im Sommer wieder reisen, sagte Wenbing. Auch für die dritte traditionelle Reisesaison Anfang Oktober sehe es dann wieder gut aus. In den letzten Jahren seien rund 1.2 bis 1.5 Millionen chinesische Touristen in die Schweiz gekommen. «Ich glaube, es ist möglich, auch 2020 diese Zahl zu erreichen.»

Im Kampf gegen das teils tödlich verlaufende Virus verbietet die Regierung in Peking seit Januar den Chinesen Pauschalreisen und rät von Individualreisen ins Ausland ab. Die chinesischen Behörden erliessen zudem für mehrere Regionen Chinas teils drastische Reisebeschränkungen.

In China und fast 30 weiteren Ländern oder Regionen wurden Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus bestätigt, auch in Europa. In der Schweiz wurde bislang kein Fall bekannt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus. (viw/sda/dpa/afp)

