Die Luftfahrt zählt zu den klimaschädlichsten Branchen. Fluggesellschaften arbeiten an verschiedenen klimafreundlichen Technologien, bei denen der Treibstoffverbrauch oder der Ausstoss von Emissionen verringert wird. Der Internationale Luftfahrtverband Iata sagte im Oktober zu, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Er vertritt 290 Fluggesellschaften, auf die 83 Prozent des weltweiten Luftfahrtverkehrs entfallen. (saw/sda/afp)

Sie will Dänemark zu einem Vorreiter machen. «Wenn es uns gelingt, wird das ein grüner Durchbruch. Nicht nur für Dänemark, sondern für die ganze Welt», hob sie hervor. «Wenn wir irgendetwas in den vergangenen Jahren gelernt haben, dann dass wir beim Umgang mit grossen Krisen niemals zögern dürfen.»

Dänemark habe bereits mit der Umsetzung dieses Klimaziels begonnen. «Talentierte Wissenschaftler und Unternehmen arbeiten an Lösungen» , hob Frederiksen hervor.

Dänemark hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, seine Inlandsflüge bis 2030 vollständig klimafreundlich zu machen. Das verkündete Regierungschefin Mette Frederiksen am Samstag. «Wird es schwierig werden. Ja. Kann es klappen? Ja, ich denke schon» , sagte die Ministerpräsidentin in ihrer Neujahrsansprache.

Die USA haben ein wichtiges Handelsabkommen mit dem Krisenstaat Äthiopien und den westafrikanischen Ländern Mali und Guinea aufgekündigt. Dies gelte ab dem 1. Januar, wie das Büro der US-Handelsbeauftragten Katherine Tai am Samstag (Ortszeit) mitteilte. Der Grund dafür seien Bedenken angesichts der verfassungswidrigen Regierungswechsel in Mali und Guinea und wegen der Verletzungen der Menschenrechte im Zusammenhang mit dem Konflikt in Nordäthiopien.