Doch noch die Mehrheit geschafft: Erleichterung und Freude sind bei Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gross. Bild: keystone

In letzter Sekunde: Mini-Mehrheit für linkes Lager bei Dänemark-Wahl

Nachdem alle Stimmen ausgezählt sind, schafft es das Mitte-Links-Bündnis von Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen etwas überraschend doch noch auf eine Mehrheit.

Das Mitte-Links-Bündnis um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat bei der Dänemark-Wahl in letzter Minute eine voraussichtliche minimale Mehrheit erhalten. Nach Auszählung aller im Land abgegebenen Stimmen kam das linksgerichtete Lager in der Nacht zum Mittwoch doch noch auf die aller Voraussicht nach zur Mehrheit reichenden 87 Sitze.

Hochrechnungen des Senders TV2 hatten diese für Frederiksen wichtige Zahl bereits am späten Abend vorhergesagt, nach Auszählung letzter Stimmen sprang der Wert auch beim Sender DR von 86 auf 87 Mandate. Auf der Wahlparty der Sozialdemokraten gab es Jubel und Tränen des Glücks.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Bild: keystone

Für eine Mehrheit im dänischen Parlament in Kopenhagen sind 90 der 179 Sitze notwendig. 175 dieser Mandate werden in Dänemark vergeben, jeweils zwei in Grönland und auf den Färöer-Inseln, die beide offiziell zum Königreich Dänemark zählen. Die färöischen Mandate wurden bereits am Montag unter den beiden Blöcken aufgeteilt, das Ergebnis aus Grönland wurde am Mittwochmorgen gegen 5.00 Uhr erwartet. Bei den letzten sechs Wahlen gingen beide grönländischen Mandate an den roten Block – damit wird auch dieses Mal gerechnet. So dürfte das linke Lager am Ende auf genau 90 Mandate kommen.

Frederiksen hat nach dem Last-Minute-Erfolg angekündigt, noch am Mittwoch den Rücktritt ihrer Regierung bei Königin Margrethe II. einzureichen. Das sagte die 44-Jährige am frühen Mittwochmorgen vor Parteianhängern in Kopenhagen.

Mit dem Rücktritt will Frederiksen den Weg zu einer neuen sogenannten Königinnenrunde freimachen. Dabei wird geschaut, welcher der Parteichefs die besten Chancen hat, sich auf die Suche nach einer neuen Regierung zu machen. Da die Sozialdemokraten erneut die mit Abstand stärkste Kraft geworden sind, dürfte Frederiksen diesen Sondierungsauftrag erneut erhalten. Sie könnte sich dann auf den Weg machen, die Möglichkeiten für eine für Dänemark seltene breite Regierung über die politische Mitte hinweg auszuloten.

Frederiksen hat im Wahlkampf mehrmals betont, eine breite Regierungszusammenarbeit anzustreben. Eine rote Mehrheit dürfte ihre Verhandlungsposition in der Hinsicht entscheidend verbessern: Gehen die zwischen den Blöcken stehenden Moderaten von Ex-Regierungschef Lars Løkke Rasmussen oder Parteien des blauen Mitte-rechts-Blocks nicht auf ihre Forderungen ein, könnte sie mit der Aussicht grossen Druck ausüben, stattdessen wieder auf ihren roten Block zu setzen. Dieser unterstützt Frederiksens bisherige sozialdemokratische Minderheitsregierung bereits heute im Parlament.

Der frühere dänische Regierungschef Lars Løkke Rasmussen. Bild: EPA/RITZAU SCANPIX

Ex-Ministerpräsident Løkke war 2021 nach Jahrzehnten bei der liberal-konservativen Venstre aus der Partei ausgetreten. Danach hatte er eine neue Partei namens Die Moderaten gegründet, die bei ihrem Debüt zuvor nach Hochrechnungen des Senders DR auf rund 9 Prozent der Wählerstimmen kam.

Venstre verliert dagegen kräftig: Nach 23,4 Prozent bei der letzten Wahl 2019 lag Løkkes Ex-Partei nach Auszählung von mehr als einem Drittel der Stimmen am späten Dienstagabend bei rund 14 Prozent. Sie würde damit aber weiter zweitstärkste Kraft hinter Frederiksens Sozialdemokraten bleiben, die demnach auf rund 27 Prozent kamen. (con/dab/sda/dpa)