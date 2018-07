International

Deutschland

Poltiker fordern den Rücktritt von Seehofer



Bild: EPA/EPA

«69 Abschiebungen zum 69. Geburtstag» – Seehofers amüsierte Äusserung wird zum Bumerang

Nach dem Tod eines Afghanen wird der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer als «erbärmlicher Zyniker» bezeichnet. Mehrere Politiker fordern seinen Rücktritt.

Ein kurzes Grinsen konnte er sich nicht verkneifen. Der deutsche Bundesinnenminister Horst Seehofer war am Tag seines 69. Geburtstages sichtlich amüsiert, als er zu den Journalisten sprach.

«Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 – das war nicht so von mir bestellt – Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.»

Und hier der amüsierte Seehofer im Video Video: YouTube/BR24

Seit der amüsierten Äusserung sind über eine Woche vergangen. Doch nun wird bekannt: Einer dieser 69 Afghanen hat sich nach der Rückführung in Kabul das Leben genommen, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilt. Dabei handelt es sich um einen 23-Jährigen, der zuvor 8 Jahre lang in Deutschland gelebt hat.

Lass dir helfen Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos. Die Dargebotene Hand: Tel.: 143, www.143.ch; Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel.: 147, www.147.ch; Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch. (ohe)

Jetzt ist genug, findet der deutsche Juso-Chef Kevin Kühnert. Über Twitter fordert er Seehofer zum Rücktritt auf. Kühnert schreibt: «Horst Seehofer ist ein erbärmlicher Zyniker und dem Amt charakterlich nicht gewachsen.»

Einer von #69. An Seehofers 69. Geburtstag - höhö - abgeschoben. Jetzt tot, nachdem er sich das Leben genommen hat. #RIP

Horst #Seehofer ist ein erbärmlicher Zyniker und dem Amt charakterlich nicht gewachsen. Sein Rücktritt überfällig. Hallo, Koalition?!? https://t.co/tmVOSmTRzE — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 11. Juli 2018

Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da: «Aus meiner Sicht gehört Seehofer entlassen», sagt Ulla Jelpke, Sprecherin der Linken Fraktion. «Ein Innenminister, der sich öffentlich darüber freut, dass Menschen in ein Kriegsland zurückgeschickt werden, hat offensichtlich nicht nur ein eklatantes Defizit an Mitmenschlichkeit, sondern auch an Qualifikation für sein Amt.»

Und der Fraktionsvize der Linken, Jan Koerpe, hofft, dass Seehofer jetzt sein Lachen im Halse stecken bleibt. Es sei höchste Zeit, dass Seehofer gehe. (fvo)

Vorlehren sollen Flüchtlingen den Berufseinstieg erleichtern Video: srf

Was haben Flüchtlinge auf ihren Smartphones?

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare