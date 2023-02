Unglück in Deutschland – womöglich mehrere Menschen von Güterzug erfasst

An einer Bahnstrecke im deutschen Recklinghausen ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unglück gekommen. Ein Güterzug habe möglicherweise mehrere Menschen erfasst, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nähere Angaben wollte die Polizei auf dpa-Anfrage vorerst nicht machen.

Okay, das Zitat ist zumindest angelutscht, aber es drängt sich an dieser Stelle ganz einfach auf. Es stammt von Ernst Hemingway, der in seinem Roman «The Sun also Rises» einen Typen, der sein ganzes Vermögen verspielt hat, auf die Frage, wie er denn pleitegehen konnte, lapidar antworten lässt: «Zuerst graduell, dann plötzlich.»