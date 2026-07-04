AfD-Parteitag in Erfurt: Rechte Journalisten von Demonstranten verletzt

Demonstranten am AfD-Parteitag in Erfurt. Bild: keystone

AfD-Parteitag in Erfurt: Demonstranten gehen auf Journalisten los

Beim AfD-Parteitag in Erfurt kommt es zu Angriffen auf Journalisten. Videos zeigen, wie Demonstranten Reporter beschimpften und verfolgten.

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Bei Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt sind mehrere Journalisten verletzt worden. Ein Reporterteam des rechtslibertären Portals «Apollo News» sei von Demonstranten attackiert worden, berichtete das Portal. Der Chefredaktor schrieb auf der Plattform X, einem seiner Mitarbeiter sei dabei gegen den Hinterkopf getreten worden.

«Focus Online» sowie «Welt» liegen laut eigenen Angaben Videos vor, die die Angriffe zeigen sollen. Auch ein Foto zeigt, wie ein Reporter am Boden liegt und gegen den Kopf getreten wird. Die Polizei konnte den konkreten Vorfall indes nicht bestätigen.

Auf dem Video, das der Chefredakteur auf der Plattform X teilte, ist zu sehen, wie die Reporter beschimpft werden. Eine Frau ruft etwa mehrfach «Verpisst Euch!».

Ein Reporter wird plötzlich geschubst, dann fangen die Journalisten an zu laufen. Eine Gruppe von zahlreichen Demonstranten rennt ihnen hinterher. Offenbar ist es kurz danach zu den Übergriffen auf das Reporterteam gekommen, von denen der Chefredakteur berichtete. Der Angriff habe erst geendet, als Polizisten eintrafen, schreibt er weiter. «Die Kollegen wurden vor Ort von Rettungssanitätern versorgt: Platzwunden am Kopf, Schürfwunden, Prellungen.»

Bild: sc/x.com

Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass zwei Journalisten durch Flaschenwürfe aus einer Versammlung heraus verletzt worden seien. Ein Journalist wurde demnach mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung weggebracht. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, für welches Medium die Reporter arbeiteten.

«Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten werden von uns konsequent verfolgt», teilte die Polizei mit. Es sei während des Einsatzes zu Übergriffen gekommen, «insbesondere auf Livestreamer», erklärte ein Sprecher. Für Pressevertreter stünden Medienschutzteams bereits, zudem gebe es eine Medienhotline, bei der entsprechende Vorfälle angezeigt werden könnten. «Wir gehen jedem Hinweis nach», hiess es.

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