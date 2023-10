Tino Chrupalla: Der Co-Vorsitzende der AfD wurde während einer Kundgebung in Ingolstadt in ein Spital gebracht. Bild: keystone

AfD-Chef Chrupalla im Spital: Polizei ermittelt

Vorfall bei einer AfD-Veranstaltung in Bayern: Der Vorsitzende Tino Chrupalla wurde in ein Spital eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.

Mehr «International»

Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla ist während einer AfD-Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt in ein Spital eingeliefert worden. Die Polizei Ingolstadt erklärte in einer Pressemitteilung, dass der Bundestagsabgeordnete noch vor Beginn seines Redebeitrags hinter der Bühne medizinisch versorgt werden musste. Im Anschluss sei er in ein Spital gebracht worden, «wobei eine offensichtliche Verletzung zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar war», so die Polizei weiter. Die Kriminalpolizei übernehme nun die Ermittlungen.

Chrupalla wird nach Angaben seines Büros intensivmedizinisch überwacht. «Er ist den Umständen entsprechend stabil und wird die kommende Nacht intensivmedizinisch überwacht», sagte ein Sprecher am späten Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Chrupalla sei ansprechbar. Dies sei alles, was man dazu aktuell veröffentlichen könne, fügte er auf Nachfrage hinzu.

Ein Polizeisprecher sagte, die Polizei wolle ermitteln, ob Dritte für den Vorfall verantwortlich sein könnten. Es gebe aber keine Hinweise auf einen Angriff. Das sei der derzeitige Ermittlungsstand. Die AfD-Bundesgeschäftsstelle hatte von einem «tätlichen Vorfall» gegen Chrupalla gesprochen.

Besucherinnen und Besucher, «die im Umfeld der genannten Veranstaltung Fotos oder Videos gefertigt haben, werden gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen».

Landtagswahl in Bayern am Sonntag

In Bayern wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. Ein Sprecher der bayerischen AfD-Landtagsfraktion sagte, Chrupalla hätte in Ingolstadt eine Rede halten sollen. Kurz davor sei es in einer Menschenmenge zu einem Vorfall gekommen. Chrupalla sei dann ins Spital gebracht worden. Mehr könne er derzeit auch nicht sagen, sagte der Sprecher in München.

Der «Donaukurier» berichtete, der Parteivorsitzende sei kurz nach seiner Ankunft auf dem Ingolstädter Theaterplatz gestützt zunächst in ein Polizeiauto gebracht worden. Dann habe ihn ein Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Seit vier Jahren an der AfD-Spitze

Der 48-jährige Sachse Chrupalla steht seit knapp vier Jahren an der Spitze der AfD. Zunächst führte er die Partei gemeinsam mit Jörg Meuthen, der Anfang 2022 aus der AfD austrat. Seit Juni 2022 bilden Chrupalla und Alice Weidel das Führungsduo der Partei. Sie sind ausserdem Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion.

Weidel hatte am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, auf einen geplanten öffentlichen Auftritt im bayerisch-thüringischen Grenzort Mödlareuth verzichtet. Ein Sprecher hatte gesagt, es habe am vorletzten Wochenende einen "sicherheitsrelevanten Vorfall" gegeben. «Frau Weidel und ihre Familie wurden von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort verbracht, da sich Hinweise verdichtet hatten, die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten», hatte er auf Anfrage gesagt.