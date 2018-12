International

Anne Will: Annegret Kramp-Karrenbauer zerlegt alte Männer



Auftritt bei «Anne Will»: So krass zerlegte Merkels Nachfolgerin die alten Herren

«CDU mit neuer Chefin – reicht das für einen Neustart?» Praktisch, wenn in der Sendung gleich die neue Chefin Kramp-Karrenbauer da ist. Und nach dem üblichen Anfangsgeplänkel ging es bei Anne Will hart zur Sache.

Arno Frank

Zunächst musste geplänkelt werden. Martin Schulz, der bei der SPD trotz hundertprozentiger Zustimmung in der Partei nicht für einen Neustart reichte, wünscht «Frau Kramp-Karrenbauer», dass sie «diese», also seine «Erfahrung nicht machen muss». Mit Leuten, die an Stühlen sägen.

Christiane Hoffmann vom «Spiegel» will eine Spaltung der CDU, die sich möglicherweise in knappen (Kramp-Karrenbauer) oder schwachen (Ziemiak) Ergebnissen ausdrückt, nicht überbewerten: «Eine Volkspartei muss bis zu einem gewissen Grad schizophren sein.»

«Die Art und Weise, wie hier gesprochen worden ist, das begleitet mich schon mein ganzes Leben lang»

Problematischer sei es, dass die Unterlegenen aus dem Lager des Kandidaten Friedrich Merz bereits an einer Dolchstosslegende bastelten. «Es war eine schlechte Rede», sagt Hoffmann. Merz habe bei dem Parteitag die Menschen nicht erreicht, «keinen roten Faden» gehabt und «abgehoben, verkopft» geredet. Der Mann sei an sich selbst gescheitert.

«Spontane Frauensolidarität»

Von Hoffmann kommt der Hinweis, in Hamburg hätten Frauen eine Frau gewählt, auch aus einem Gefühl «spontaner Frauensolidarität». Ganz unsolidarisch möchte Anne Will von Kramp-Karrenbauer wissen, wie sie eigentlich zu Paragraf 219a steht, also dem Informations- und Werbeverbot für Abtreibungen. Hier droht Streit in der Koalition, geht es doch um eine ethische Grundfrage.

Kramp-Karrenbauer: «Ich habe meine Position klar gemacht!»

Will: «Ich habe die aber noch nicht verstanden!»

Worauf die CDU-Chefin auf Samtpfoten um das Problem herumschleicht, so lange, bis Will starken Applaus für die simple Nachfrage bekommt, was denn nun ihre Position sei. Kramp-Karrenbauer: «Das Werbeverbot darf und soll nicht abgeschafft werden.»

Gefragt, wie lange wohl Angela Merkel noch Kanzlerin bleibe, hält Wolfgang Kubicki (FDP) eine volle Legislaturperiode für möglich. Und fügt launig hinzu, die CDU-Politikerin werde die Zeit nutzen, um in Ruhe «ihre weltpolitische Bedeutung» zu unterstreichen. Da zeigt Kramp-Karrenbauer erstmals Krallen. Wer Merkel kenne, der wisse, dass es ihr nicht «um die Geschichtsbücher» gehe.

Kubicki gibt sich generös.

Gabor Steingart, Ex-Herausgeber des «Handelsblatts», wird kritisiert, weil er Kramp-Karrenbauer danach gefragt hatte, ob sie sich die Kanzlerschaft zutraue. Darauf Steingart ganz geschlechtergerecht zu seinem Sitznachbarn: «Herr Kubicki, trauen sie sich Kanzler zu?»

Kubicki: «Ich traue mir alles zu!»

Schulz: «Wir trauen ihnen auch alles zu!»

So klingt das, wenn die Jungs unter sich sind.

Kubicki ist jetzt in Fahrt, gibt sich generös. Kramp-Karrenbauer habe auf dem Parteitag eine «rhetorisch beachtliche Rede» emotional überzeugend vorgetragen. Er kenne ihre Redekünste zwar, etwa vom Karneval, haha, aber «das habe ich ihnen gar nicht zugetraut!», höhö.

Und dann geht's los.

Misogyner Mist

«Die Art und Weise», sagt Kramp-Karrenbauer mit einem leisen Lächeln, «wie hier gesprochen worden ist, das begleitet mich schon mein ganzes Leben lang», diesen misogynen Mist habe sie schon zu oft gehört. So seien männliche Kollegen nie gefragt worden, «wie sie das mit den Kindern machen. Als ob man als Frau eine zu bemitleidende Minderheit wäre! Wir sind mehr als die Hälfte dieser Bevölkerung, das will ich hier einmal sagen!».

Kaum ist Kubicki erledigt, kommt schon der zweite Herrenreiter galoppiert und reitet seine Attacke. Er, Gabor Steingart, schaue als Wirtschaftsjournalist nicht auf die Kursentwicklung, sondern «auf das Fundament» einer Aktie, in diesem Fall auf die Aktie AKK. Und damit auf das Saarland.

Dort, meint Steingart, habe sie doch kaum etwas geleistet als Ministerpräsidentin. Und was sei denn schon das Saarland? Nicht nur klein, nein, auch in wirtschaftlicher Hinsicht «armselig».

Und jetzt geht's richtig los.

Steingarts Gerede? Despektierlich und völlig kenntnisfrei

Kramp-Karrenbauer beugt sich vor und zerlegt Gabor Steingart mit einer rhetorisch beachtlichen Rede, auch emotional überzeugend vorgetragen. Gabors Gerede sei nicht nur höchst «despektierlich», sondern auch völlig kenntnisfrei. Sie spricht vom Strukturwandel, den das Kohleland durchmache, vom «beinharten Sparkurs», den besten Universitäten und etlichen anderen Bemühungen, wieder auf die Beine zu kommen.

Sie ist, «auch im Namen der Saarländerinnen und Saarländer», nicht zu bremsen bei ihrer Aufzählung der Probleme vor Ort und den erfolgreichen politischen Bemühungen, diese Probleme zu lösen, und «das lasse ich mir hier von ihnen nicht kaputtreden, egal ob sie Wirtschaftsjournalist sind oder nicht!».

«Das Saarland war bis 1957 nicht einmal Teil der Bundesrepublik Deutschland», springt ihr der wackere Schulz bei, aber ein solches Einspringen braucht sie gar nicht. Zuvor hatte Schulz taktische Personalfragen bedauert («Davon haben die Leute die Nase voll!») und dafür plädiert, stattdessen «die brennenden Probleme der hart arbeitenden Mitte dieses Landes lösen».

Nun schlägt Kramp-Karrenbauer in eine ähnliche Kerbe – und fällt den Baum. Was und auf welche Weise in sonntäglichen Talkshow-Runden besprochen werde, das gehe an der Realität der Menschen vollkommen vorbei.

Eine Realität, die sich weniger um die Karrieren eines Seehofer oder Merz sorge als darum, die Miete bezahlen zu können. Und: «Die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land lebt nicht in einer Grossstadt».

Der Kampfbegriff von den «alten weissen Männern», spätestens an diesem Abend kam er im Mainstream an. Zu verdanken haben das die alten weissen Männer nicht nur einer kämpferischen Kramp-Karrenbauer. Sondern den beiden breitbeinigen Prachtexemplaren Kubicki und Steingart.

Nur 19 Stimmen mehr für Friedrich Merz, und ihre Zeit wäre wieder angebrochen. An diesem Abend sah es so aus, als sei sie nun endgültig vorbei.

Die ganze Sendung kannst du dir hier anschauen.

