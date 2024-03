Flixbus-Tragödie: Mindestens 5 Tote bei auf A9 in Deutschland

Der Unfall hatte sich gegen 9.45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz ereignet. Die Fahrbahn in Richtung München ist voll gesperrt. Rettungskräfte sind mit vier Helikoptern vor Ort, wie die «Bild» berichtet.

Bei einem schweren Unfall mit einem Reisebus von Flixbus im Osten Deutschlands auf der Autobahn A9 bei Leipzig sind wohl mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Deutsche Zeitung «Bild» schreibt von mindestens 5 Toten, dies bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber Bild. Ausserdem wurden dabei nach Polizeiangaben am Mittwoch mindestens 16 Menschen verletzt. Der Bus sei von der Autobahn abgekommen und umgekippt, wie die «Bild» weiter schreibt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Neuer Rekord bei Diebstählen – das fällt in der Schweizer Kriminalitätsstatistik auf

Mbappé kündigt Entscheidung über Zukunft an +++ Deutschland will Nagelsmann halten

«Meine Frau will unserem Kind einen völlig dämlichen Namen geben!»

Tradition in Gefahr: Osterstau könnte ins Wasser fallen

24 Fails für die pure Lust am Scheitern (der anderen)

Deshalb bekam Donald Trump vom Richter einen Maulkorb verpasst

Im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump hat ein Richter verordnet, dass sich der Republikaner nicht mehr zu Zeugen und Anwälte äussern darf. Das steckt dahinter.

Ex-US-Präsident Donald Trump hat einen Maulkorb verpasst bekommen. Ein Richter ordnete an, dass sich der Republikaner nicht öffentlich zu Zeuginnen und Zeugen, Anwälten, Jury-Mitgliedern und anderen Mitarbeitenden am Gericht äussern darf. Es geht im Prozess um die Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels.