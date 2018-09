Mann bei Streit auf Münchner Oktoberfest tödlich verletzt

Amerikanerin verklagt Cristiano Ronaldo wegen analer Vergewaltigung

Eine Frau aus Las Vegas behauptet, dass Fussballstar Cristiano Ronaldo sie 2009 in einem Hotel vergewaltigt habe. Sie soll danach 373'000 Dollar Schweigegeld von ihm bekommen haben. Jahrelang hat sie sich an den Vertrag, der damals aufgesetzt wurde, gehalten. Nun bricht sie ihr Schweigen. Der «Spiegel» hat den Fall in einem ausführlichen Artikel aufgerollt.

Im Artikel erzählt die 34-jährige Kathryn Mayorga, dass sie 2009 gelegentlich als Model gearbeitet habe. An jenem Freitag im Juni sei …