Rechtsextremen-Demo in Chemnitz: Polizei suchte Verstärkung



Bild: EPA/EPA

Mega-Panne: Chemnitzer Polizei brauchte Verstärkung, rief aber die falsche Nummer an

Viel wurde in den vergangenen Tagen geredet über das Versagen der Polizei bei den Demonstrationen von Chemnitz. These: Es gab zu wenige Beamte, und die anwesenden Einsatzkräfte waren mit der Situation überfordert. Aber was jetzt kommt, klingt fast nach Satire:

Wie die «Welt am Sonntag» berichtet, hat eine Panne dazu geführt, dass es bei der Polizei während der Demo am Montag zur Unterbesetzung kam.

Rechtsextreme in Chemnitz bedrohen Journalisten Video: watson/felix huesmann, lia haubner, marius notter

Anders als in bisherigen Darstellungen behauptet, seien sehr wohl zusätzliche Kräfte der Bundespolizei als Verstärkung angefordert worden, berichtet die Zeitung. Das Innenministerium in Dresden habe auf Anfrage bestätigt, dass es während des Einsatzes am Abend einen Hilferuf der Polizeidirektion Chemnitz ans Lagezentrum des Innenministeriums gab und die Bundespolizeiinspektion Pirna um Unterstützung gebeten wurde. Das war allerdings die falsche Stelle.

Bild: AP/AP

Das Innenministerium in Dresden hätte seine Anfrage an die Zentrale der Bundespolizei und nicht an die untergeordnete Dienststelle in Pirna richten müssen. Die Bundespolizeidirektion in Pirna habe dem Lagezentrum des Landesinnenministeriums sogar empfohlen, sich an das Bundespolizeipräsidium in Potsdam zu wenden. Doch das sei gemäss zuverlässiger Quelle „schlicht nicht beachtet“ worden.

Deshalb waren am Tag der Demonstration lediglich 58 Bundespolizisten in Chemnitz vor Ort. Dazu kamen 591 Polizisten aus Sachsen die den rund 7500 Demonstranten gegenüberstanden.

Ob Chemnitz bald zur Ruhe kommt, ist eher fragwürdig. Bereits für heute Samstag sind neue Demonstrationen angekündigt. In der Nacht ist es noch ruhig geblieben. Heute Nachmittag allerdings planen AfD und die fremdenfeindliche Pegida einen «Trauermarsch» mit schwarzen Anzügen und weissen Rosen – «Extremisten» wolle man nicht. Doch Zufall oder nicht: Fast zeitgleich an fast gleicher Stelle hat das rechtsradikale «Pro Chemnitz» eine Demonstration angemeldet und will Neonazis ganz explizit nicht von der Kundgebung ausschliessen, wie Organisator Martin Kohlmann im Vorfeld sagte.

