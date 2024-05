Mann in Mannheim (D) sticht auf mehrere Menschen ein – Polizei schiesst ihn nieder

Neue Pendler-Statistik zeigt, welche Verkehrsmittel in der Schweiz am beliebtesten sind

Der bei einem Attentat schwer verletzte slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist am Donnerstagabend aus der Klinik in Banska Bystrica nach Bratislava geflogen worden. Das berichtete der TV-Nachrichtensender TA3 online und berief sich dabei auf Klinik-Leiterin Miriam Lapunikova. Sie hatte schon zuvor angekündigt, der 59 Jahre alte Fico werde nicht in ein anderes Krankenhaus verlegt, sondern in häusliche Pflege überstellt werden, sobald sein Gesundheitszustand das zulasse. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen RTVS berichtete, vor dem Gebäudekomplex in einem Villenviertel Bratislavas, in dem sich Ficos Wohnung befindet, seien Polizisten zur Bewachung stationiert worden.