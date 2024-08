Deutsche Behörden warnen vor brennenden Paketen – russische Sabotage nicht ausgeschlossen

Mehr «International»

Deutsche Sicherheitsbehörden warnen vor «unkonventionellen Brandsätzen», die von Unbekannten über Frachtdienstleister verschickt werden.

Man habe «Kenntnis von mehreren Paketsendungen, die von Privatpersonen an Standorten in Europa aufgegeben wurden und auf dem Weg zu ihren Adressaten in mehreren europäischen Ländern in Brand gerieten», heisst es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Sicherheitshinweis.

Dieser wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) und vom Bundeskriminalamt (BKA) an Luftfahrt- und Logistikfirmen verschickt. In Sicherheitskreisen wird ein Zusammenhang mit russischer Sabotage nicht ausgeschlossen. (sda/dpa)