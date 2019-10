International

Mehrere Tote nach Schüsse in Halle (D) – Täter auf der Flucht



Zwei Tote nach Schüssen vor Synagoge in Halle (D) – Ein Täter festgenommen

Bild: screenshot facebook

In Halle an der Saale kam es zu einer Schiesserei vor einer Synagoge. Laut der Polizei Halle wurden dabei zwei Personen getötet. Die Polizei in Sachsen-Anhalt fahndet nach mehreren unbekannten Tätern, die mit einem Fahrzeug geflohen sind. Gemäss dem Mitteldeutschen Rundfunk MDR waren die Täter in Kampfanzügen unterwegs und mit Maschinengewehren bewaffnet.

Gemäss dem Blick sah ein Anwohner den Täter. Der Anwohner beschrieb anwesenden Journalisten: «Der Täter war gekleidet wie ein Polizist. Mit Helm und Schutzkleidung. In voller Kampfmontur. Er schoss mit einer Schrotflinte, dann nahm er das Maschinengewehr.»

Eine Person konnte mittlerweile festgenommen werden. Bewohner der Stadt wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Nach ersten Erkenntnissen fielen im Paulusviertel in Halle mehrere Schüsse. Das Viertel liegt nördlich der Innenstadt und beherbergt auch eine Synagoge. An diesem Mittwoch endet der höchste jüdische Feiertag Jom Kippur.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Auch vor Dönerladen vielen offenbar Schüsse

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Wir haben einen Einsatz in #Halle



Nach ersten Erkenntnissen wurden Personen getötet. Wir fahnden mit Hochdruck. Täter flüchtig. Bitte bleiben Sie in ihren Wohnungen oder suchen Sie sichere Orte auf.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

