Deutschland: Suche nach vermissten Arian wird eingestellt

Bereits eine Woche ist es her, seit der 6-jährige Arian bei Bremervöde in Niedersachsen verschwunden ist. Nun hat die Polizei beschlossen, die Suche nach dem Kind am Dienstag einzustellen.

Neue Schuldenregeln für EU-Staaten sind beschlossen

Seit Jahren sollen die Staatsschulden und Haushaltsdefizite in der EU reformiert werden, in den letzten Monaten sind die Pläne konkreter geworden. Jetzt steht die Reform.

In der Europäischen Union gelten künftig neue Vorschriften für Staatsschulden und Haushaltsdefizite der Mitgliedsländer. Der Ministerrat nahm am Montag in Luxemburg Reformpläne für den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt abschliessend an, wie EU-Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.