Deutschland: Angela Merkel kontert auf Vorwürfe eines AFD-Anhängers



AFD-Anhänger nennt «Mutti» eine Diktatorin – sie reagiert grossartig

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel war am Dienstag in Stralsund und stellte sich bei einem Anlass den Fragen der Bürger. Ein AFD-Anhänger ergriff das Wort und sprach davon, dass Merkel Deutschland in eine Diktatur geführt habe. «Mutti» antwortet Bravourös und nimmt dem Mann den Wind aus den Segeln. Doch der Reihe nach:

Was wirft der AFD-Ahänger Merkel konkret vor?

Neben dem Vorwurf, Merkel habe Deutschland im Namen der Toleranz in eine Diktatur geführt, behauptet der Mann, dass die Grundrechte massiv eingeschränkt seien: «Artikel 1 Grundgesetz – die Würde des Menschen ist unantastbar – so sollte es sein. Dieses Recht hat man allerdings verwirkt, wenn man sich zur Zeit in Deutschland offiziell zur AFD oder als Patriot bekennt.»

Auch die Pressefreiheit sei nicht gegeben. Deutschland habe eine Propagandapresse, die die DDR vor Neid erblassen lassen würde. Eine freie Meinungsäusserung sei einem als AFD-Mitglied zudem auch verwehrt.

Wie reagiert Merkel?

Vorneweg: Die Bundeskanzlerin verhält sich ausgesprochen souverän. Sie lässt den Mann in Ruhe ausreden und nimmt die Frage und das AFD-Mitglied ernst. Nichtsdestotrotz braucht sie lediglich wenige Worte, um ihn in die Schranken zu weisen.

Merkel erwähnt die Tatsache, dass der Mann in der ersten Reihe sitze und ihr diese Frage stellen könne, ohne sich in Gefahr zu begeben Ausdruck für die freie Meinungsäusserung ist. Zudem werde er von jedem deutschen Gericht behandelt, wie jeder andere Bürger auch.

Zur freien Meinungsäusserung als AFD-Mitglied sagt Merkel:

«[...], dass ich auch nicht den Eindruck habe wenn ich im deutschen Bundestag bin, dass die Kollegen oder die Mitglieder des deutschen Bundestages, die der AFD-Fraktion angehören, irgendwelche Hemmungen hätten, mir ihre Meinung zu sagen oder meinen Kollegen aus den andere Fraktionen ihre Meinung zu sagen – und das ist auch gut so.»

#Merkel war gestern in #Stralsund beim Bürgergespräch. Und natürlich war ein #AFD Nazi dabei, doch #Merkel konterte den #AFD Typen sachlich Bravourös aus. Man muss ihre Politik nicht mögen, doch als Mensch ist sie einzigartig. pic.twitter.com/RPz4N8AAv4 — Michael Mayr (@Nightmare_Keks) August 14, 2019

Wie fallen die Reaktionen aus?

Aus dem Publikum erntet Merkel Beifall. Doch auch in den sozialen Medien erhält «Mutti» viel Zuspruch. Besonders die besonnene Art und ihre Rhetorik wird gelobt – auch von Personen, die mit ihrer Politik nicht einverstanden sind:

So geil, in Reihe 1 sitzen, die Kanzlerin mit den Verschwörungstheorien vollstottern und über mangelnde Meinungsfreiheit jammern.

Wasn Lappen!#afdgehörtnichtzudeutschland — Stimpy001 (@Kai_C_M) August 14, 2019

Ich bin auch kein Fan ihrer Politik, aber schätze ihre besonnene, unaufgeregte, manchmal ironische, völlig auf Selbstdarstellung verzichtende Art. Davon sollte sich mancher Kollege eine Scheibe abschneiden. — Trulla von Thusburch (@TrullaVonT) August 14, 2019

Hätte der Typ eine Karte für das Bullshitbingo der AfD dabei gehabt, wäre sie voll gewesen. — Raven 🏳️‍🌈🌈 #noafd #nzsraus (@ShinyBauz) August 14, 2019

