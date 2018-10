International

Was würdest du mit dem Bundesverdienstkreuz tun? Vermutlich was anderes als Otto

Es ist eine riesige Ehre, ihn zu erhalten. Den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, auch Bundesverdienstkreuz genannt. Seit Dienstag gehört auch Komiker und Schauspieler Otto Waalkes zu den Trägern.

Der 70-Jährige aus dem ostfriesischen Emden habe nach dem eher biederen Humor der 1950er- und 1960er-Jahre einen neuen, anarchischen und respektlosen Unernst geprägt. Otto habe von Emden aus die Kunstform des «Blödelns» in den vergangenen 50 Jahren auf ungeahnte Spitzen getrieben, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Übergabe im Berliner Schloss Bellevue.

Mit seinem Wortspielen und Kalauern bringe er Menschen aller Alters- und Bildungsstufen zum Lachen, auch als Musiker, Maler, Autor, Schauspieler und Filmproduzent habe sich Otto ein Millionenpublikum erblödelt und sei so zu einem «leibhaftigen Stück humoristischen Kulturguts» geworden.

So weit, so gut. Doch was macht Otto beim offiziellen Foto? Er lässt das Bundesverdienstkreuz fallen – und das nicht extra, wie die Videobilder zeigen.

Gemeinsam mit 28 weiteren Kulturschaffenden wurde Otto Waalkes geehrt, auch Hollywood-Komponist Hans Zimmer und Musikerin Annette Humpe gehören zu den ausgezeichneten Künstlern. (rst)

