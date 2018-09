International

Warten aufs Oktoberfest – Hunderte harren vor dem Haupteingang aus

Vor dem Start des Münchner Oktoberfests haben sich an den Eingängen Warteschlangen gebildet. Mehr als fünf Stunden vor dem offiziellen Anzapfen warteten mehrere Hundert Menschen bei Herbstwetter auf den Einlass, viele hatten Brotzeit mitgebracht – einige glühten mit mitgebrachtem Bier vor.

#oktoberfest #brwiesn. Die Schlange wächst und wächst und wächst. Um neun Uhr ist Einlass. Die ersten warten seit sechs. Das Ziel. Ein Platz im Festzelt. pic.twitter.com/Pmt1cTiQxs — BR_Oberbayern (@BR_Oberbayern) 22. September 2018

Die ersten waren am frühen Morgen noch bei Dunkelheit gekommen. In den Strassen strömten zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose zum Festgelände.

Um 12.00 Uhr zapft Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) das erste Fass Bier an und eröffnet damit das grösste Volksfest der Welt. Rund sechs Millionen Gäste werden bis zum 7. Oktober erwartet.

Die meisten Besucher hatten Rucksäcke und grössere Taschen zu Hause gelassen. Diese sind wie in den Vorjahren aus Sicherheitsgründen verboten. (viw/sda/dpa)

