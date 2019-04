International

Flughafen Berlin-Schönefeld gesperrt: War es eine Regierungsmaschine?



bild: luftwaffe

Flughafen Berlin-Schönefeld gesperrt: Flugzeug der Luftwaffe blockiert Landebahn

Eine missglückte Landung einer Maschine der Flugbereitschaft hat am Mittwoch den Flugbetrieb am Flughafen Schönefeld lahm gelegt. Maschinen müssen zum ohnehin überfüllten Flughafen Tegel.

Wegen eines defekten Flugzeuges der Flugbereitschaft auf der Start- und Landebahn ist der Flughafen Berlin-Schönefeld am Mittwoch gesperrt worden. «Derzeit ist die Abfertigung in Schönefeld eingestellt», teilte der Airport auf seinem Twitter-Account mit. Es fanden sich keine Passagiere in dem Flugzeug. Die Abfertigung sei kurz nach 9.30 Uhr eingestellt worden, sagte ein Flughafensprecher.

Die Tragflächen der Global 5000 der Flugbereitschaft hatten bei der Landung den Boden berührt, wie die Luftwaffe mitteilte. Die Maschine war aufgrund einer Funktionsstörung nach dem Start umgekehrt. Es ist der nächste Zwischenfall in einer Reihe von Pannen der Flugbereitschaft.

Zurzeit werden alle Maschinen, die sich im Anflug auf den Hauptstadtflughafen befinden, umgeleitet. «Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Airline nach dem Flugstatus», heisst es vom Flughafen weiter.

Zunächst betraf das vier Ryanair-Flüge von Madrid, Edinburgh, Brussels und Sevilla, dazu zwei EasyJet-Maschinen und zwei weitere Flugzeuge von El Al und Rossiya.

Die Sperrung des Flughafens kommt zur Unzeit: Wegen des Osterreiseverkehrs ist es seit Ferienbeginn an den Berliner Flughäfen spürbar voller als sonst, wegen langer Wartezeit haben Passagiere bereits ihre Maschinen verpasst.

(ds/t-online.de)

