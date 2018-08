Ganz Deutschland spricht über diesen Mann – das steckt dahinter

Wie sieht's mit der Rechtslage aus?

Grundsätzlich dürfen Journalisten auf Demonstrationen filmen. Spiegel-Justiziar Sascha Sajuntz erklärt das auf Spiegel Online so:



«Einzelne Teilnehmer dürfen dann aus der Menge herausgezoomt werden, wenn ihr Auftreten oder Verhalten bei der Demonstration eigenständigen Nachrichtenwert hat, es sich also um ein ‹Bildnis der Zeitgeschichte› handelt, wie wir Juristen sagen. Das ist hier meiner Ansicht nach der Fall.



Es war hier nicht nur legitim, ihn im Rahmen der journalistischen Recherche vor Ort zu filmen, sondern es dürfte hier auch zulässig gewesen sein, das gefilmte Material auch tatsächlich zu verwenden, weil hier eine verbale Auseinandersetzung anlässlich der Demonstration dokumentiert wurde.



Der fragliche Demonstrant ist zunächst nur allgemein als Teil einer vorbeiziehenden Gruppe zu sehen und war bereits aus dem Blickwinkel der Kamera wieder verschwunden, als er aufgrund seiner pöbelnden Einmischung in den Streit wieder von der Kamera in den Blick genommen wurde.



Er hat das öffentliche Interesse also letztlich durch sein eigenes Verhalten auf sich gezogen. Gross ins Bild gerät der Mann dann erst, weil er sich selbst auf die Kamera zubewegt, um die Aufnahmen zu unterbinden.»



Die Kontrolle der Presseausweise hätte höchstens fünf Minuten dauern dürfen, erklärt der Fachmann weiter.