Marteria und Co.: Musiker geben Soli-Konzert in Chemnitz



Bild: EPA/EPA

Nächste Woche steht Chemnitz wieder Kopf – und dieses Mal wird alles noch viel grösser 😉

Chemnitz kommt nicht zur Ruhe. Nachdem vergangenen Montag Tausende Rechtsextreme durch die Innenstadt zogen, bahnt sich die nächste Menschenansammlung an – und diese verspricht noch viel grösser zu werden.

Bereits haben sich auf Facebook 16'000 Menschen für den Event angemeldet, 82'000 Personen sind interessiert. Und das obschon die Veranstaltung erst gestern angekündigt und aufgeschaltet wurde.

Haben es die Rechtsextremen geschafft, noch mehr Menschen zu mobilisieren?

Nein.

Im Gegenteil.

Nächsten Montag um 17 Uhr findet unter dem Karl-Marx-Monument keine fremdenfeindliche Kundgebung, sondern ein kostenloses Soli-Konzert statt. Mit dabei sind einige der erfolgreichsten deutschen Künstler der Gegenwart.

Zusammen wollen die Musiker ein Konzert gegen Rechts geben. Das Motto: #wirsindmehr.

Die Initiative für das Konzert ergriff die Band Kraftklub. Dieses sei eine Reaktion auf die «besorgniserregenden Entwicklungen» der vergangenen Tagen in Chemnitz. «Wir spielen in unserer Heimatstadt. Und wir sind nicht allein! Kommt alle am Montag zum Karl-Marx-Kopf. Kostenlos und draussen. #wirsindmehr», schrieben die Musiker von Kraftklub auf ihrem Twitter-Account.

Mittlerweile haben sich Kraftklub immer mehr Acts angeschlossen. Unter anderem die Rap-Grössen Casper und Marteria und auch die nimmermüden Toten Hosen sind dabei.

«All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind», heisst es in einem gemeinsamen Statement der Musiker.

Diese Bands sind dabei:

Wir spielen in unserer Heimatstadt. Und wir sind nicht allein! ❤️

Kommt alle am Montag zum Karl-Marx-Kopf. Kostenlos und draußen. #wirsindmehr — KRAFTKLUB (@Kraftklub) 29 August 2018

MARTERIA UND ICH SPIELEN MONTAG AM KARL-MARX-KOPF IN CHEMNITZ! EINTRITT IST FREI. KOMMT ALLE! — casper xoxo. (@CASPERxOFFICIAL) 28 August 2018

Aufstehen gegen rechte Hetze! Wir kommen am Montag nach Chemnitz! Der Eintritt ist frei, kommt alle rum! Ihr seid nicht allein, #wirsindmehr (alle infos: https://t.co/xF0kQBWwas)! pic.twitter.com/jeZ0Us2FaL — Marteria (@marteria) 29 August 2018

#Chemnitz,wir spielen Montag bei euch! Wenn tausende einen Mord instrumentalisieren & Menschen wegen Herkunft/Hautfarbe jagen ist klar: ihnen geht es nicht um Trauer. Dem rassistischen Mob darf man nicht unwidersprochen die Straße überlassen! https://t.co/7JPCyENepZ#wirsindmehr pic.twitter.com/EKfgAm6Jc2 — feinesahnefischfilet (@feinesahne) 29 August 2018

AUCH ICH SPIELE AM MONTAG AM NÜSCHEL!

ALLE NACH KARL-MARX-STADT! ZUSAMMEN! #wirsindmehr — TRETTMANN (@realtrettmann) 29 August 2018

Wir spitten am Montag in Chemnitz am Karl-Marx-Kopf ! Eintritt frei! Kommt alle ran ! #wirsindmehr — K.I.Z. (@K_I_Z_) 29 August 2018

(cma)

