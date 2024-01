Erfolgsproduzent Frank Farian ist tot

Frank Farian ist tot. Der Erfolgsproduzent, der unter anderem durch Gruppen wie Milli Vanilli bekannt wurde, ist im Alter von 82 Jahren friedlich in seinem Apartment in Miami eingeschlafen. Dies teilte seine Familie in einer Mitteilung mit, die t-online vorliegt.

Frank Farian im Jahr 2010. Bild: imago stock&people

Mit weltweit mehr als 800 Millionen verkauften Tonträgern gilt Frank Farian, der am 18. Juli 1941 als Franz Reuther in Kirn an der Nahe geboren wurde, als der international erfolgreichste Produzent aus Deutschland.

