Frankfurt: Alles Wichtige zum ICE-Drama



Bild: dpa

Was wir über das ICE-Drama vom Frankfurter Bahnhof wissen – und was nicht

Am Montag ist am Frankfurter Hauptbahnhof ein achtjähriger Junge tödlich verunfallt, nachdem ihn ein 40-jähriger Mann auf das Gleis gestossen hat. Der aktuelle Informationsstand im Überblick.

Was ist passiert?

Am Montagvormittag, kurz vor 10 Uhr, eine Mutter stand mit ihrem acht Jahre alten Sohn am Bahnsteig, als die beiden plötzlich von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestossen wurden.

«Das Kind wurde vom Zug überrollt und tödlich verletzt, es starb noch im Gleisbett», sagte Polizeisprecher Thomas Hollerbach. «Der 40 Jahre alten Mutter ist es noch gelungen, sich zur Seite zu rollen und zu retten.» Laut der Polizei wollte der Mann eine dritte Person schubsen – diese wehrte sich jedoch.

Wo ist der Täter?

Der mutmassliche Täter konnte zunächst entkommen. Er wurde aber von Passanten verfolgt; die Polizei konnte ihn schliesslich ausserhalb des Bahnhofs festnehmen.

Bis jetzt schweigt 40-Jährige. Er wird laut Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Bislang habe er sich nicht zu dem Fall geäussert, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde.

Der mutmassliche Täter stammt aus Eritrea und lebt in der Schweiz. Er ist im Kanton Zürich wohnhaft und bisher noch nie polizeilich aufgefallen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt ist der Mann verheiratet und Vater von drei Kindern.

Ereignis am Frankfurter Hauptbahnhof: Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass der mutmassliche Täter Wohnsitz im Kanton Zürich hat und über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Wir stehen im Austausch mit Bund und den deutschen Behörden. Weitere Infos folgen. — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) July 30, 2019

Was war das Motiv?

Diese Frage stellen sich nun auch die Ermittler. Das Tatmotiv ist noch nicht bekannt. «Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass Täter und Opfer sich kannten», sagte eine Polizeisprecherin.

Gibt es solche Vorfälle öfters?

Wie jetzt in Frankfurt gab es in Deutschland schon in der Vergangenheit Fälle, bei denen Menschen von Fremden auf die Gleise gestossen wurden:

Voerde, 20. Juli 2019: In der niederrheinischen Stadt stösst ein 28-jähriger Mann eine 34-jährige Frau vor eine einfahrende Regionalbahn. Sie stirbt an ihren Verletzungen. Das Motiv des Mannes ist unklar. Er war wegen Diebstahls und Körperverletzungen polizeilich bekannt.

München, 26. April 2017: Ein 59-jähriger Mann wartet an einem U-Bahnhof, als ihn eine 38-jährige Frau vor die einfahrende Bahn stösst. Der Zug bremst und kommt etwa zehn Meter vor dem Mann im Gleisbett zum Stehen. Die Frau leidet unter paranoider Schizophrenie. Ein Gericht ordnet eine Unterbringung in der Psychiatrie an.

Berlin, 19. Januar 2016: Eine junge Frau wird auf einem U-Bahnhof von einem psychisch kranken 29-Jährigen vor eine Bahn gestossen, überrollt und tödlich verletzt. Der Täter wird im Prozess zur dauerhaften Unterbringung in der Psychiatrie verurteilt.

(jah/watson.de/sda)

