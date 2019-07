International

Jetzt live: Die Entscheidung über Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete

Carola Rackete war nach ihrer Festnahme am Wochenende am Montag in Agrigent vernommen worden. Nun muss ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob Haftbefehl gegen die 31-Jährige erlassen wird oder sie auf freien Fuss kommt.

