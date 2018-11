International

Seehofer will als CSU-Vorsitzender zurücktreten



Seehofer will als CSU-Chef zurücktreten und als Innenminister «früher» aufhören

Eine politische Ära würde zu Ende gehen: Laut Medienberichten will Horst Seehofer als Parteivorsitzender der CSU zurücktreten und später auch als Innenminister aufhören.

Horst Seehofer will das Amt in der Regierung vor Ende der laufenden Legislaturperiode vorzeitig abgeben. Das soll Seehofer am Sonntagabend in einer Sitzung der engsten CSU-Spitze in München mitgeteilt haben. Er nannte aber noch keinen Zeitpunkt. Noch in der kommenden Woche will er offenbar eine persönliche Erklärung abgeben und als CSU-Vorsitzender zurücktreten.

Der Grund für den Rücktritt ist wohl die schweren CSU-Pleite bei der Landtagswahl vor einem Monat, sowie der massive Druck der eigenen Parteibasis. Mit dem Rücktritt macht er Platz für die Wahl eines Nachfolgers auf einem Sonderparteitag Anfang des kommenden Jahres.

Als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge des CSU-Chefpostens gilt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Es wäre das zweite Mal, dass Söder Seehofer beerbt, nachdem er im März schon den Posten des Regierungschefs von ihm übernommen hatte.

Updates folgen in Kürze.

(mik)

