Ryanair-Flug nach Mallorca ist günstiger als ein Döner – und das ist ein Problem



Bild: EPA/PAP

Helena Düll / watson.de

So billig sind die Deutschen noch nie zum Ballermann geflogen. Im November und Dezember bietet Ryanair Flüge ab 1.99 Euro an.

Flug ab Berlin für 1.99 Euro.

Ab Basel fliegt man für 12.73 Franken nach Dublin. Das ist bei der irischen Billig-Fluglinie schon beinahe teuer, schaut man sich die Preise ab Berlin an:

Wenn du am 27. November:

von Berlin Schönefeld nach Palma fliegst, dann zahlst du 1.99 Euro im Standardtarif.

von Frankfurt nach Palma fliegst, dann zahlst du 2.92 Euro im Standardtarif.

Der billige Malle-Trip geht gegen den Trend:

Denn: Der anziehende Ölpreis hat in diesem Herbst zu leichten Preissteigerungen geführt.

Inklusive aller Steuern und Gebühren kosteten die Tickets bei den standardisierten Testbuchungen durchschnittlich 38.46 Euro bei Ryanair und 99.78 Euro bei Eurowings.

Ein Jahr zuvor hatte die Spanne zwischen 34.12 Euro (Wizz) und 96.62 Euro (Eurowings) gelegen.

Bei langfristiger Vorausbuchung werden auch weiterhin zahlreiche Strecken für 9.99 Euro angeboten.

An die Umwelt denkt bei diesen Billig-Preisen niemand:

Um den Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert auf 2 Grad zu begrenzen, wollen die Länder ihren CO2-Ausstoss massiv reduzieren. Damit dies gelingt, dürfte jeder Mensch im Jahr 2050 nur noch etwa 2 Tonnen CO2 jährlich ausstossen. Tatsächlich sind es in Deutschland derzeit 9.6 Tonnen pro Kopf und 10.9 Tonnen, wenn man alle Treibhausgase einrechnet. Mit nichts schadet der einzelne Mensch dem Klima so sehr wie mit dem Fliegen.

bild: bild: umweltbundesamt

Wem wirklich an der Umwelt gelegen ist, der sollte auf eine Flugreise eher verzichten. Der Urlauber hat zwar auch die Möglichkeit, das ausgestossene CO2 einer Flugreise zu kompensieren. Das geht so: Man zahlt einen Beitrag an eine Organisation wie zum Beispiel Myclimate, die das Geld in zertifizierte treibhausgasmindernde Investitionen vor allem in Entwicklungsländern steckt. Was der Konsument ausstösst, wird anderswo eingespart.

Aletschgletscher schmilzt nach Hitzesommer - Experten warnen Video: srf

Am Flieger-Himmel wird's teurer...

Ausser bei Ryanair. Als einzige Gesellschaft verlangen die Iren in diesem Herbst niedrigere Ticketpreise an als vor einem Jahr. Allerdings hat der Billig-Flieger auch seine Handgepäcksrichtlinie verschärft, so dass je nach Einzelfall höhere Gepäckgebühren anfallen könnten.

(mit dpa)

