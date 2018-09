International

#wirsindmehr: Hier kannst du das Chemnitz-Konzert sehen



#wirsindmehr: Hier kannst du das Konzert sehen – und noch mehr wichtige Infos

Heute Nachmittag findet das grosse #wirsindmehr-Konzert in der Chemnitzer Innenstadt statt, mit dem Musiker und Bürger ein starkes Gegengewicht zu den rechtsextremen Demonstrationen und Randalen in der sächsischen Grossstadt der vergangenen Tage setzen wollen.

Ab 17 Uhr werden auf dem Parkplatz an der Johanniskirche Bands und Musiker wie Die Toten Hosen, Casper & Marteria und Kraftklub auftreten.

Für alle, die von zuhause aus über die Geschehnisse in Chemnitz auf dem Laufenden gehalten werden wollen, haben wir alle wichtigen Informationen zur Grosskundgebung im Überblick:

Wo genau finden die #wirsindmehr-Veranstaltungen statt?

Neben dem grossen Livekonzert hat das Bündnis #wirsindmehr auf zwei weiteren Flächen kulturelle Veranstaltungen organisiert, die für Toleranz und Austausch und gegen Hass und Hetze stehen sollen.

Das kostenlose Konzert, das eigentlich am Karl-Marx-Monument geplant war, wurde aufgrund des voraussichtlich hohen Besucherandrangs auf den Parkplatz an der Johanniskirche (Ecke Bahnhofsstr. und Augustusburger Str.) verlegt.

«Am Kopp», wie das Marx-Monument gerufen wird, legen nun DJs des Berliner Nachtclubs ://aboutblank auf (Ecke Brückenstr. und Strasse der Nationen). Ein dritter Bereich, die «Kulturarena», befindet sich im Stadthallenpark (Strasse der Nationen) und lädt zu Kunst, Essen und Information ein.

Kann ich das #wirsindmehr-Konzert verfolgen, wenn ich nicht in Chemnitz bin?

Ja, das kannst du. Das komplette Konzert, mit Auftritt der Toten Hosen, Casper & Marteria, Kraftklub und vielen anderen, wird ab 17 Uhr in einem YouTube-Livestream übertragen.

Der Stream zum Konzert: Video: YouTube/wirsindmehr

Darüber hinaus übertragen alle «Jungen Wellen» der ARD das #wirsindmehr-Konzert live im Radio. Bedeutet: Du bleibst bei Bremen Next, Fritz, Puls, 1Live und vielen weiteren Sendern auf dem Laufenden. Sputnik, das Jugendradio des MDR, stellt das Programm des kompletten heutigen Tags unter das Motto «Respekt». Über die Websites der Sender findest du die Livestreams.

«Neben tagesaktuellen Informationen rund um das Geschehen vor Ort möchten wir mit unseren Hörer und Nutzern zum Thema ins Gespräch kommen, im Radio und im Netz», erklärt MDR-Sputnik-Wortchefin Andrea Alic.

Was planen die Rechten heute in Chemnitz?

Es herrscht Unklarheit darüber, was rechtspopulistische und rechtsextreme Kräfte für heute Nachmittag in Chemnitz geplant haben. Die «Bürgerbewegung Pro Chemnitz» versucht mit isoliert herausgegriffenen Songzitaten die heute Abend auftretenden Musiker zu diskreditieren. Pro-Chemnitz-Gründer Martin Kohlmann ruft derweil in einem Facebook-Post auf, die «musikalische Propaganda-Veranstaltung» zu unterwandern.

(ds/watson.ch)

