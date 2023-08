Ein eigener Vogelraum im Haus: Hier hielt der Anwohner zahlreiche Papageien. Bild: Polizei Essen

Polizei findet 60 illegal gehaltene Tiere in Essener Wohnhaus

Polizei entdeckt illegal gehaltene Tiere in einem Wohnhaus in Essen. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Die Polizei in Essen hat eine grosse Zahl illegal gehaltener Tiere sichergestellt. Nach Hinweisen auf eine mutmasslich verbotene Tierhaltung führten Ermittler am Dienstagmorgen eine Durchsuchung in einem Einfamilienhaus in Essen durch. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Die Beamten stiessen auf zahlreiche Vogelkäfige, Ställe und sogar einen eigens umgebauten Keller, in dem Vögel frei herumflogen.

Besondere Entdeckung: 28 streng geschützte Papageien

Insgesamt wurden etwa 60 Tiere vorgefunden, darunter Hunde, Hühner, Enten, Gänsen, Wachteln und Hasen. Eine besondere Entdeckung waren 28 Papageien verschiedener Arten. Diese gelten nach dem Bundesnaturschutzgesetz als streng geschützt. Eine Haltung dieser geschützten Vögel ist normalerweise untersagt und nur unter bestimmten Ausnahmen erlaubt – die in diesem Fall nicht erfüllt waren.

Die gefundenen 28 Papageien sind besonders geschützte Arten. Bild: Polizei Essen

Die Tiere wurden aufgrund des Gefährdungspotentials nach der Durchsuchung in in verschiedene Pflegestellen und in eine Tierklinik gebracht. Der 56-jährige Tierhalter muss sich nun wegen eines Verstosses gegen das Bundesnaturschutzgesetz verantworten. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

