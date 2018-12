International

Starreporter des Spiegels als Fälscher entlarvt



Bild: EPA/SPIEGEL VERLAG

Claas Relotius galt als einer der talentiertesten jungen Reporter Deutschlands. Der 33-Jährige räumte massenhaft Preise ab, darunter den Deutschen Reporterpreis 2018 und wurde als CNN-«Journalist of the Year» gekürt. Nun deckte der «Spiegel» selbst auf, dass viele von Relotius Artikeln teilweise oder ganz erfunden wurden.

Dem «Spiegel»-Reporter Juan Moreno kamen erstmals Zweifel auf, als er mit Relotius zusammen an einer Reportage über eine Bürgerwehr in Arizona schrieb. Er meldete den Verdacht den Vorgesetzten, welche ihm zuerst nicht glaubten. Als Moreno seine Zweifel beweisen konnte, konfrontierte die Chefredaktion Relotius, worauf dieser jahrelanges und mehrfaches Fingieren an Reportagen eingestand.

Relotius verfasste für den «Spiegel» knapp 60 Texte. Wie viele davon teilweise oder komplett erfunden sind, ist momentan nicht bekannt. Welche mit Sicherheit dazu gehören:

«Jaegers Grenze», über eine zivile Bürgerwehr an der Grenze zwischen USA und Mexiko

«Die letzte Zeugin», über eine angebliche Todestrakt-Zeugin

«Löwenjungen», über zwei irakische Jungen, die vom «IS» manipuliert wurden

«Nummer 440» über einen vermeintlichen Gefangenen in Guantanamo

«Spiegel Online» ist Content-Partner von watson, die Reportagen von Relotius sind auf watson.ch nicht erschienen.

