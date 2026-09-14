Finnland will unter den französischen Atomschirm schlüpfen

Der finnische Präsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Alexander Stubb. Bild: keystone

Darum schlüpft Finnland unter den französischen Atom-Schutzschirm

Im Juni stimmte das Parlament in Helsinki für ein Ende des Atomwaffenverbots. Nun will Finnland militärisch enger mit Paris kooperieren – unter anderem bei der nuklearen Abschreckung.

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Finnland beteiligt sich an Frankreichs nuklearer Abschreckungsinitiative. Eine Steuerungsgruppe werde in den kommenden Monaten eingerichtet, um mit der Umsetzung dieser Kooperation zu beginnen, teilten die Länder am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die Initiative unterstreiche die Verantwortung Europas für seine eigene Verteidigung und helfe, eine Eskalation zu verhindern, schrieb der finnische Präsident Alexander Stubb auf X. Sie ersetze nicht die nukleare Abschreckung der Nato.

Zudem erklärte Stubb, dass Finnland nicht beabsichtige, in Friedenszeiten Atomwaffen auf seinem Territorium zu stationieren.

Was bringt das?

Das Angebot zu Zusammenarbeit bei der nuklearen Abschreckung hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im März angekündigt. Konkret stellte Macron in Aussicht, dass Partner an den französischen Atomübungen teilnehmen könnten. Ausserdem könnten vorübergehend strategische Elemente zu den Verbündeten verlegt werden.

Die Kooperation mit Frankreich soll die Nato-Abschreckung ergänzen und stärken. Die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen werde aber in jedem Fall beim französischen Präsidenten bleiben, betonte Macron.

Wer macht mit?

Neben Deutschland schlossen sich Grossbritannien, Polen, die Niederlande, Belgien, Griechenland, Schweden und Dänemark an, später stiess Norwegen dazu. Neben Grossbritannien ist Frankreich das einzige westeuropäische Land, das über Atomwaffen verfügt.

Das finnische Parlament hat im Juni für ein Ende des vollständigen Atomwaffenverbots gestimmt, wie der «Spiegel» schreibt. Nach Jahrzehnten der Bündnisfreiheit war das nordeuropäische EU-Mitglied 2023 der Nato beigetreten.

Hintergrund waren der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Befürchtung, der Kreml könnte noch weitere europäische Länder attackieren. Finnland teilt eine 1300 Kilometer lange Landgrenze mit Russland.

Europäische Regierungschefs warnen vor russischer Aggression Mehrere europäische Regierungschefs haben beim Arktis-Gipfel im finnischen Rovaniemi vor einer wachsenden Gefahr aus Russland gewarnt.



Der Angriff auf einen Zug nahe der polnischen Grenze habe gezeigt, dass Russland «von Tag zu Tag aggressiver» werde, sagte Finnlands Regierungschef Petteri Orpo. Russland sei «eine permanente Bedrohung für ganz Europa» und es sei klar, dass Moskau nach einem Ende des Kriegs in der Ukraine «seine Streitkräfte an unsere Grenze und andere europäische Grenzen verlegen wird».



Die Antwort darauf müsse sein, dass man die Ukraine in ihrem Abwehrkampf noch entschiedener unterstütze als bisher, sagte der Finne weiter. Es brauche zudem mehr politische Massnahmen und Sanktionen, um Moskau zu zeigen, dass es auf dem falschen Weg sei.



Der litauische Präsident Gitanas Nauseda warnte davor, die Bedrohung aus Russland auf einzelne Regionen zu beschränken. Die Aggression des Kremls richte sich gegen die Rechtsstaatlichkeit und den Lebensstil in Europa.

Premierminister Petteri Orpo. Bild: keystone

Quellen

Nachrichtenagenturen SDA/DPA

spiegel.de: Finnland wird Teil von französischer Initiative zur nuklearen Abschreckung

(dsc)