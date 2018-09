International

Merkel prangert Demonstrationen in Chemnitz an



Merkel verurteilt Chemnitz-Demos – Schulz: «Gauland gehört auf Misthaufen der Geschichte»

Demonstrationen in Chemnitz

Nach den Ereignissen in Chemnitz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Ausschreitungen bei rechten Kundgebungen scharf verurteilt. Sie verstehe und teile die Empörung über den Tod eines Menschen, doch dies könne keine Entschuldigung für «menschenverachtende Demonstrationen» sein, sagte Merkel am Mittwochmorgen in der Generaldebatte im Bundestag.

Es gebe weder eine Entschuldigung noch eine Begründung für «Hetze», «Naziparolen» und Übergriffe auf Menschen, «die anders aussehen», sagte die CDU-Kanzlerin.

Merkel räumte mit Blick auf Chemnitz und andere Orte ein, es habe zuletzt mehrfach «schwere Straftaten» gegeben, bei denen die mutmasslichen Täter Asylsuchende waren. Das mache sie «betroffen».

"Es gelten bei uns Regeln. Diese Regeln können nicht durch Emotionen ersetzt werden. Das ist das Wesen des Rechtsstaates." Kanzlerin #Merkel in ihrer #Haushaltsrede im #Bundestag. pic.twitter.com/GlIc0zKTFE — Steffen Seibert (@RegSprecher) 12. September 2018

Sie könne es verstehen, wenn es die Menschen aufwühle, dass in Chemnitz ein Ausreisepflichtiger unter den Tatverdächtigen sei, sagte Merkel. In diesem Bereich müssten «Missstände» behoben werden. Daran arbeite die Regierung «mit aller Entschiedenheit».

In Chemnitz war Ende August ein junger Mann erstochen worden. Die Tatverdächtigen stammen aus Syrien und dem Irak. Das Tötungsdelikt zog zahlreiche Demonstrationen linker und rechter Gruppen in der Stadt nach sich, die teilweise in Gewalttätigkeiten mündeten.

AfD-Chef attackiert Regierungsparteien

Alexander Gauland als Chef der rechtsnationalistischen Alternative für Deutschland (AfD) ebenfalls Vorsitzender der grössten Oppositionsfraktion sagte, es habe in Chemnitz «keine Hetzjagden» gegeben. «So widerlich Hitlergrüsse sind: Das wirklich schlimme Ereignis in Chemnitz war die Bluttat dreier Asylbewerber», sagte Gauland.

Unter den Demonstranten in Chemnitz habe es «ein paar aggressive Hohlköpfe gegeben». «Es handelte sich um eine Minderheit», sagte Gauland. Die «Ausländer-Raus-Schreier» und die «Hitler-Gruss-Zeiger» seien doch die grösste Hoffnung für die Bundesregierung. «Wenn es diese Idioten nicht gäbe, wäre das doch eine Katastrophe für sie.»

In der Generaldebatte hat der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander #Gauland Kanzlerin Merkel kritisiert: Die Bezeichnung der Proteste in #Chemitz als „Zusammenrottung“ sei DDR-Sprech. pic.twitter.com/H6gAMy9UQT — ZDF heute (@ZDFheute) 12. September 2018

Gauland warf den Parteien der Regierungskoalition – CDU, CSU und SPD – eine Kriminalisierung der AfD vor. «Sie versuchen, die Opposition zu kriminalisieren, indem Sie eine Art Volksfront gegen die AfD aufbauen», sagte Gauland. «Wer gefährdet den inneren Frieden in diesem Land? Wir nicht», sagte er.

Deutliche Worte fand SPD-Mann Martin Schulz. Er sagt in seiner Rede, Gauland gehöre mit seiner Haltung auf den «Misthaufen der deutschen Geschichte». Die AfD führe mit ihrer Rhetorik des Hasses für eine gefährliche Enthemmung in der Politik.

Der ehemalige #SPD-Vorsitzende Martin #Schulz hat #AfD-Fraktionschef Alexander #Gauland nach seiner Rede bei der Generaldebatte im Bundestag eine faschistische Rhetorik vorgeworfen: pic.twitter.com/GafRtSpOoN — ZDF heute (@ZDFheute) 12. September 2018

