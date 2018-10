International

CSU nach der Bayern-Wahl: Und nun, Herr Söder?



Nach dem CSU-Wahldebakel: Und nun, Herr Söder?

Die absolute Mehrheit ist futsch, das Ergebnis das zweitschlechteste der Parteigeschichte: Die CSU stürzt tief, will sich aber in eine Koalition mit den Freien Wählern retten. Und dann? Wird wieder alles gut?

Jan Friedmann und Florian Gathmann, München

Es ist eine Pleite mit historischen Ausmassen. Rund zehn Prozentpunkte weniger als beim letzten Mal. Das schlechteste Ergebnis seit Neunzehnhundertvierundfünfzig. Die erst vor fünf Jahren zurück eroberte absolute Mehrheit schon wieder verloren.

Dieser Wahlabend trifft die CSU ins Mark.

Zugleich aber hat sich die Partei in den vergangenen Wochen durch den schrittweisen Rückgang ihrer Umfragewerte bereits vorbereiten können auf diesen Abend. Sie war, auch wenn Spitzenkandidat Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer stets das Gegenteil im Wahlkampf betont haben, virtuell von der selbsternannten bayerischen Staatspartei bereits zu einer normalen Partei geschrumpft.

Als dann im Verlaufe des Wahlabend die Hochrechnungen sich gar in Richtung 38 Prozent bewegen, erscheint das manchem gar wie eine Erleichterung. Das ist natürlich ein trügerisches Gefühl.

Fakt ist: Die CSU braucht jetzt einen Koalitionspartner. Und zwar schnell, denn in Bayern muss der Landtag spätestens drei Wochen nach der Wahl zusammentreten. Und für die Wahl des Ministerpräsidenten ist dann nur noch eine Woche vorgesehen.

Für einen wie Söder ist auch eine mittlere Katastrophe erst mal eine Katastrophe.

Gegen die CSU ist keine Koalition im Landtag ohne die AfD möglich – das hatten manche Umfragen zuletzt anders prognostiziert, und in der CSU werten sie jetzt schon diese Unmöglichkeit, die früher so selbstverständlich war, als Erfolg. Auch dass es nun wohl mit den Freien Wählern für ein Bündnis reicht, das die Christsozialen den ganzen Abend über «stabil» und «bürgerlich» nennen, wird positiv gewertet. In den Umfragen hatte es ja zeitweise so ausgesehen, als würde es nur mit den Grünen für ein Zweierbündnis reichen.

Der Höchststrafe entgangen

Mit den Grünen, dem grossen Gewinner des Abends, in eine Koalition gehen zu müssen – das wäre für viele in der CSU wohl die Höchststrafe gewesen. Stattdessen spricht Ministerpräsident Söder nun davon, dass er eine «klare Präferenz für eine bürgerliche Regierung» habe – um dann noch ein paar gehässige Sätze über die Grünen loszuwerden. Später antwortet der CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer auf die Frage, ob nicht auch die Grünen eine bürgerliche Partei seien: «Nein.»

Söder ist keiner, der sich gut verstellen kann. Dem 51-Jährigen sieht man die Enttäuschung an. Nachdem Söders kurz vor den CSU-Anhängern im Fraktionssaal gesprochen hat, rutschen seine Mundwinkel immer wieder nach unten, er muss sich richtiggehend zwingen, ein bisschen zu lächeln, den Daumen nach oben zu recken. Für einen wie Söder ist auch eine mittlere Katastrophe erst mal eine Katastrophe.

«Natürlich ist das kein schöner Tag für die CSU», sagt er. Die Partei nehme das Ergebnis ernst: «mit Demut». Es ist eine neue Rolle für Söder, den christsozialen Springinsfeld. Er wird sie lernen müssen, wie die ganze Partei.

Söder sagt aber auch: «Wir haben einen klaren Regierungsauftrag erhalten.» Und so sind die Schlüsselworte, die man vom Ministerpräsidenten, dem Parteichef und vielen CSU-Vorderen nun vor allem hört: Stabilität und Verantwortung. Es hänge an den Christsozialen, so die Argumentation, dass man nun rasch zu einer funktionierenden Regierung komme.

Konsequenzen? Moment …

Aber dann ist da noch die Frage, was die CSU aus dieser Wahl lernt, die sie auf Normalmass zurechtgestutzt hat – und welche Konsequenzen sie daraus zieht, vor allem personeller Art.

Die Antwort: An diesem Abend noch keine. Doch schon am Montag in der Vorstandssitzung wird sich insbesondere Seehofer der Kritik stellen müssen. Viele in der CSU sehen ihn wegen seines Agierens als Bundesinnenminister als Hauptschuldigen für das Ergebnis.

«Es wird eine Modernisierung an Haupt und Gliedern notwendig sein», gibt Ex-CSU-Chef Erwin Huber zu Protokoll. Haupt – das geht gegen seinen Nachfolger Seehofer, der Huber nach der Wahlpleite im Jahr 2008 (43.4 Prozent) abgelöst hatte.

Doch der grosse Aufstand gegen den Parteivorsitzenden bleibt zunächst aus. Der Vorsitzende der bayerischen Jungen Union, Hans Reichhart, sagt: «Heute bleiben wir brav.» Ministerpräsident Söder hat an diesem Abend ebenfalls kein Interesse an der Seehofer-Debatte.

Der Parteichef selbst tritt eine Stunde nach Schliessung der Wahllokale auf die kleine Bühne im CSU-Fraktionssaal: «Das ist kein schöner Tag», sagt er. Aber nun müsse sich seine Partei «in den nächsten Tagen voll auf die Frage der Regierungsbildung konzentrieren».

Die Vorbehalte aus der CSU gegenüber seiner Person kennt Seehofer, aber er wirkt gelassen an diesem Abend. «Da können wir gerne drüber diskutieren», sagt er auf die Frage nach personellen Konsequenzen – aber nicht an diesem Abend. «Meine Aufgabe als Parteivorsitzender ist, dass wir unsere politische Familie zusammenhalten.» Die Fehleranalyse, sagt Seehofer, werde man «wie immer in aller Sorgfalt vornehmen und anschliessend die nötigen Konsequenzen ziehen».

