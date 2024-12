Unbekannte Person versprüht Reizgas an Berliner Schule – 44 Kinder verletzt

Mehr «International»

Am Montagmorgen hat eine noch unbekannte Person an einer Schule in Berlin-Weissensee Reizgas versprüht. Dadurch wurden 44 Kinder verletzt, wie die Polizei bekannt gab. Die Hälfte davon musste ins Krankenhaus, ein Kind ist schwer verletzt.

Die Feuerwehr vermutet, dass das Gas aus einem Schulzimmer durch eine offene Tür auf den Flur gelang.

Mehr folgt in Kürze ...