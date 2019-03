International

Deutschland

Hamburger Immobilienmakler feiern Weltfrauentag – ohne Frauen



Hamburger Immobilienmakler feiern Weltfrauentag – ohne Frauen

Ach, Jungs, ihr hättet es so leicht haben können.

Die Immobilienmakler des Hamburger Unternehmens Engel & Völkers hatten da neulich eine Idee: Weltfrauentag. Das könnte man ja auch mal feiern.

Für den Weltfrauentag am 8. März veröffentlichte die Firma am Montag ein Foto ihres Vorstands – mit der Erklärung «Weltfrauentag bei Engel & Völkers – der Vorstand über weibliche Vorbilder».

Gefolgt von einem Link, in dem der Männer-Vorstand erklärt, was er an weiblichen Führungskräften schnieke findet.

Na?

NA?

Hmm, vielleicht jetzt?

Komm, jetzt aber!

Jetzt müsstest du doch aber wirklich ...

Ich bitte dich, das hätte denen doch auffallen müssen!

Genau, bingo! Ganz stolz posiert der Vorstand zum Weltfrauentag – und zwar ohne eine einzige Frau.

Dieses eigentlich leicht zu vermeidende Problem (erste denkbare Lösung: Frauen im Vorstand; nicht ganz so gute Alternative: einfach nicht so ein Foto posten) bescherte Engel & Völkers einen kräftigen Sturm.

Aber keinen nordischen Sturm, wie man ihn in Hamburg kennt – nein, einen gehörigen Shitstorm für das Maklernetzwerk, das 2017 laut Webseite einen Umsatz von 667,8 Millionen Euro erwirtschaftete.

Was denken die Herren nun über weibliche Führungskräfte?

Finden sie super. Natürlich. Hier mal eine kleine Auswahl, was die Herren von Engel & Völkers sich so als Beispiele für tolle weibliche Führungskräfte ausgesucht haben.

Christian Völkers, CEO und Firmengründer des Maklernetzwerks, nennt Marissa Mayer , die frühere CEO von Yahoo.

, die frühere CEO von Yahoo. Sven Odia, offenbar ebenfalls CEO bei Engel & Völkers, nennt Angela Ahrendts – früher mal Chefin bei Burberry, und noch bis Ende April bei Apple im Dienst.

– früher mal Chefin bei Burberry, und noch bis Ende April bei Apple im Dienst. Vorstandsmitglied Kai Enders bewundert Angela Merkel und (ja, das schreibt er wirklich) seine Mutter .

und (ja, das schreibt er wirklich) . Auch im Vorstand sitzt Thilo von Trotha, der bei der Frage nach einer herausragenden weiblichen Führungskraft zuerst auf die NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl zu sprechen kam.

zu sprechen kam. Last but not least: Christian Evers, auch Vorstandsmitglied. Der Herr nennt als bemerkenswerte weibliche Führungskraft zum einen Susan Wojcicki, die CEO von YouTube. Und (und das darf wirklich nicht vergessen werden!) auch seine «ehemalige Nachbarin Frau Holtmann». Die 97-Jährige «erledigt (...) den Haushalt ohne fremde Hilfe und nennt die Gartenarbeit ihr Hobby».

Eine Frau aus dem eigenen Unternehmen kam für die Herren des Vorstands offensichtlich nicht in Frage.

Dabei hätten diese – so wird auf der Webseite des Unternehmens behauptet – den Erfolg von Engel & Völkers in den vergangenen Jahren «entscheidend mitgeprägt».

Die Begeisterung im Netz war ... überschaubar:

Was ist eigentlich der Plural von „Lauch“? — Ralph Ruthe (@ralphruthe) 4. März 2019

Heiliger bimbam 🤦🏼‍♀️ Ob sie‘s schon gemerkt haben? 🤔 — Sophia Oßwald (@theS_O) 4. März 2019

Bin mal gespannt, um wieviel Uhr morgen früh dieser Thread der Geschäftsführung präsentiert wird. Ausgedruckt. Von der Assistentin. 😉 — Markus Dielmann 🏁 (@MarkusDielmann) 4. März 2019

Ist das schon Satire — Elisa (@elisastellamt) 4. März 2019

Vielleicht ist dem Vorstand der Maklerfirma mittlerweile auch bewusst geworden, was da eigentlich auf Twitter passiert.

Zumindest begann man Dienstagvormittag damit, tatsächlich auch eigene weibliche Führungskräfte der Maklerfirma vorzustellen:

(pb)

Kein Platz für weibliche Vorbilder in Schweizer Schulbüchern Video: srf/SDA SRF

Lismen statt lafern im Bundeshaus

Abonniere unseren Newsletter