International

Deutschland

Der Zick-Zack Radweg von Berlin wird jetzt weggemacht



Berlin und seine Bauwerke, Folge 598: Der Veloweg von Zehlendorf

Er sorgte für viel Stirnrunzeln und Spott: Der Zick-Zack Radweg in Berlin, von dem niemand weiss, wie er eigentlich zustande gekommen ist. Ursprünglich hätte nur eine verblasste Linie nachgezogen werden sollen. Das Resultat sieht aber ganz anders aus:

bild: twitter

Nach seinem Flughafen-Grounding erlebte Berlin sein nächstes Bau-Desaster und die Social-Media-Community hatte neue Nahrung bekommen. Es folgte, was folgen musste – heiter bis spöttische Kommentare:

Gibts eben doch: Dit jibt's doch nich?! 😳 Doch! Diesen ganz besonderen #Radweg gibt es in #Zehlendorf. pic.twitter.com/lfFS7KaQYx — rbb Abendschau (@rbbabendschau) August 8, 2018

Geradebiegen, haha! Tetris-#Radweg in #Berlin - "Wir müssen gucken, wie wir das geradebiegen"

Berlins Bezirksstadträtin Maren Schellenberg erklärt, wie es zum "Tetris-Radweg" kam, welche Reaktionen sie erhält und was die #Schulwegsicherheit damit zu tun hat.https://t.co/1PpeVwfZlt — Rolf Mecke (@RolfMecke) August 12, 2018

Der Radweg ging tatsächlich viral und somit einmal um die Welt. Diverse Medien in verschiedenen Ländern berichteten über den Tetris-Weg. Doch Berlin wollte seine neue Attraktion offenbar nicht unter Denkmalschutz stellen – ganz im Gegenteil:

Und weil gerade niemand ein Rezept fand, den Weg gerade zu biegen, fuhr man jetzt mit schwerem Geschütz auf:

Dem Radweg geht es also richtig an den Kragen. Die Linien sollen so rasch wie möglich abgeschliffen werden. Verantwortlich für die Entfernung ist dieselbe Firma, die den Radweg eingezeichnet hat. Dort schweigt man allerdings dazu, wie es zur skurrilen Form der Linien kam.

«Nein, Deutschland, ich werde meinen Dialekt nicht ablegen» Video: watson/Bianca Xenia Jankovska, Emily Engkent

Abonniere unseren Daily Newsletter