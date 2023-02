Die 73. Berlinale ist eröffnet

In Berlin haben die Internationalen Filmfestspiele begonnen. Die Festivalleiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian eröffneten die 73. Berlinale am Donnerstagabend. Anschliessend sollte die Komödie «She Came to Me» gezeigt werden. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Insgesamt 19 Filme gehen ins Rennen um den Goldenen Bären. (sda/dpa)