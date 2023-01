Polizei im Einsatz in Lützerath. Bild: www.imago-images.de

Hunderte Polizisten rücken nach Lützerath vor – Lage droht zu eskalieren

Hunderte Polizisten haben sich am Mittwoch am deutschen Weiler Lützerath in Bewegung gesetzt und sind in den von Aktivisten besetzten Ort vorgedrungen.

Einwohner haben Lüzerath längst verlassen – einen Ortsteil der 43'000-Einwohner-Stadt Erkelenz im Westen von Nordrhein-Westfalen. Der inmitten von Feldern gelegene Weiler befindet sich inzwischen unmittelbar an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler.

Bei der Räumung kam es zu ersten Rangeleien, wie dpa-Reporter berichteten. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Einsatzkräfte den Ort komplett umstellen wollen.

Ab 10 Uhr sei das gesamte Gelände unter Kontrolle der Einsatzkräfte gewesen, schreibt «Focus». «Ich hätte es schlimmer erwartet», sagt ein Polizeisprecher dem Magazin. Der schwierigere Teil dürfte jedoch werden, die Aktivisten aus den Bäumen und Hallen zu bekommen.

Zuvor waren bereits Sirenen und Alarmglocken zu hören gewesen. Einige Aktivisten kletterten auf zusammengebundene Stämme mit Plattformen. Sie wurden in den vergangenen Tagen errichtet, um es der Polizei möglichst schwer zu machen, an die Aktivisten heranzukommen.

Klimaaktivist in Lützerath. Bild: www.imago-images.de

«Sie können den Bereich hier jetzt verlassen, ohne dass es weitere Konsequenzen für Sie hat», hiess es in einer Lautsprecher-Durchsage der Polizei. Andernfalls «müssen Sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen». Viele Aktivisten leisten trotzdem weiter Widerstand.

Die Räumung des Protestdorfs ist nach Einschätzung des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach einer der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre. Die Polizei erhält dafür Unterstützung aus dem ganzen Bundesgebiet.

Der Streit und das Camp

In Lüzerath hat sich ein hitziger Streit wegen Kohleabbau entzündet. Denn der Weiler ist eine von sechs Ortschaften, in dessen unmittelbarer Nähe vor Jahren geplant wurde, Kohle abzubauen.

Mit dem Kohlekompromiss von 2019 wurde zwar bestimmt, dass der sogenannte Hambacher Forst erhalten bleiben soll, am Kohleabbau hielt die Politik aber grundsätzlich fest. Auch die Grünen in der nordrhein-westfälischen Landesregierung haben dem zugestimmt. Und somit muss das Dorf Lützerath, das sich direkt am Rand des Abbaugebietes befindet, dem Tagebau weichen.

Nachdem das Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE) mit Rodungs- und Abrissarbeiten begonnen hatte, starteten Klimaaktivisten ihre Proteste. In Lützerath gibt es laut Polizei Aachen sieben verbarrikadierte Häuser und 27 Baumhäuser. Dort haben sich bis Montag etwa 300 Menschen aufgehalten. Am Dienstag reisten aber noch mehr an. In einem Camp im benachbarten Dorf Keyenberg sind laut Polizei etwa 250 weitere Personen.

Räumung in Lützerath. Bild: www.imago-images.de

Im Oktober 2022 einigte sich RWE mit der Landesregierung und dem Bund, die Braunkohleverstromung schon 2030 statt 2038 einzustellen.

Die Kohle, die unter Lützerath liegt, werde benötigt, um in der Energiekrise Gas für die Stromerzeugung in Deutschland zu sparen, argumentierte RWE. Die Aktivisten bestreiten das.

So geht es weiter

RWE kündigte an, dass als Erstes ein eineinhalb Kilometer langer Zaun um den Ort gebaut werde.

«Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Strassen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden. Zudem werden Bäume und Sträucher entfernt.»

Räumung in Lützerath. Bild: www.imago-images.de

Weiter meldet der Konzern: «Das Unternehmen bedauert, dass der anstehende Rückbau nur unter grossem Polizeischutz stattfinden kann und dass Gegner des Tagebaus zu widerrechtlichen Störaktionen und auch Straftaten aufrufen.»

Update folgt.

(yam/sda/dpa)