Hunderte Polizisten rücken nach Lützerath vor

Hunderte Polizisten haben sich am Mittwoch am Braunkohleort Lützerath in Bewegung gesetzt und sind in den von Aktivisten besetzten Ort vorgedrungen.

Es kam zu ersten Rangeleien, wie dpa-Reporter berichteten. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Einsatzkräfte den Ort komplett umstellen wollen.

Polizei im Einsatz in Lüzerath. Bild: www.imago-images.de

In Lüzerath hat sich ein hitziger Streit wegen Kohleabbau entzündet. Denn der Weiler ist eines von sechs Dörfern, in dessen unmittelbarer Nähe vor Jahren geplant wurde, Kohle abzubauen. Mit dem Kohlekompromiss von 2019 wurde zwar bestimmt, dass der sogenannte Hambacher Forst erhalten bleiben soll, am Kohleabbau hielt die Politik aber grundsätzlich fest. Und somit muss das Dorf Lützerath, das sich direkt am Rand des Abbaugebietes befindet, dem Tagebau weichen.

Nachdem die Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG (RWE) mit Rodungs- und Abrissarbeiten begonnen hatte, starteten Klimaaktivisten ihre Proteste. Im Oktober 2022 einigte sich RWE mit der Landesregierung und dem Bund, die Braunkohleverstromung schon 2030 statt 2038 einzustellen.

Update folgt.

