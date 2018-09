International

Deutschland

«Hau ab aus Deutschland» – Überfall auf jüdisches Lokal in Chemnitz



bild: screenshot/googlemaps

«Hau ab aus Deutschland» – Überfall auf jüdisches Lokal in Chemnitz

Im sächsischen Chemnitz hat es abgesehen von rechtsextremen Demonstrationen und Attacken auf Ausländer hat es in Chemnitz auch einen Angriff von Neonazis auf ein jüdisches Restaurant gegeben. Nach einem Bericht der Zeitung «Welt am Sonntag» ist in der sächsischen Stadt am Abend des 27. August das koschere Restaurant «Schalom» angegriffen worden. Die vermummten, schwarz gekleideten Täter hätten «Hau ab aus Deutschland, Du Judensau» gerufen.

Der Besitzer des Lokals Ich hatte schon 2010 bei einem Besuch in #Chemnitz gestaunt, wie der „Schalom“-Gastwirt Uwe Dziuballa das aushält. https://t.co/Zs3T1kKy8b — Ronen Steinke (@RonenSteinke) 7. September 2018

Die Angreifer bewarfen das Lokal dem Bericht zufolge mit Steinen, Flaschen und einem abgesägten Stahlrohr. Dabei sei Inhaber Uwe Dziuballa durch einen Stein an der Schulter verletzt worden, ausserdem seien eine Fensterscheibe und die Fassade beschädigt worden. Das sächsische Landeskriminalamt bestätigte der Zeitung eine entsprechende Anzeige des Gastronoms.

Ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums teilte demnach mit, dass «derzeit eine politisch motivierte Tat mit einem antisemitischen Hintergrund» als naheliegend erachtet werde, die Ermittlungen seien allerdings noch nicht abgeschlossen. Dem Bericht zufolge beschäftigen sich mittlerweile auch der sächsische Staatsschutz und das polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum mit dem Fall.

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir mahnte umgehend Ermittlungen an.

Was zum Teufel ist da los? Aufklärung sofort in #Sachsen! Eines ist klar: Auf nach #Chemnitz. Wir essen koscher im jüdischen Restaurant Schalom. Kein Zurückweichen vor #Neonazis. Bin auf Statements von #Maaßen #Seehofer #Kretschmer gespannt https://t.co/bgmf2vBrUN — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 7. September 2018

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, zeigte sich alarmiert. Er sagte:

«Sollten die Berichte zutreffen, haben wir es mit dem Überfall auf das jüdische Restaurant in Chemnitz mit einer neuen Qualität antisemitischer Straftaten zu tun.» welt am sonntag

Klein erklärte weiter.

«Hier werden die schlimmsten Erinnerungen an die dreissiger Jahre wachgerufen.»

Klein forderte die sächsische Polizei und Staatsanwaltschaft auf, «nun unverzüglich und umfassend zu ermitteln und mit aller Härte» gegen die Täter vorzugehen.

Felix Klein mahnt energisches Vorgehen an Symposium »Was jetzt getan werden muss – Zum Stand der Umsetzung der Grundsatzerklärung zur Bekämpfung des #Antisemitismus« mit Dr. Felix Klein, Ingrid Wettberg, @ProfSalzborn, Carl Chung und @lebenundlassen.

Bericht von @JuedischeOnline: https://t.co/6zBQ26JKH3 pic.twitter.com/3ohyKNf3pb — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) 7. September 2018

In Chemnitz war vor zwei Wochen ein 35-Jähriger getötet worden. Zwei aus Syrien und dem Irak stammende Männer wurden wegen des Tötungsdelikts in Untersuchungshaft genommen. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird gefahndet. Seit der Gewalttat hat es in Chemnitz mehrfach Kundgebungen auch rechter Gruppen gegeben, die teilweise in Ausschreitungen mündeten. Dabei wurden auch Ausländer und Journalisten angegriffen. Die Vorfälle lösten eine bundesweite Debatte über Rechtsextremismus in Sachsen aus.

So erklärt der Pro-Chemnitz-Organisator die Hitlergrüsse Video: watson/watson.de

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare