Zwei Brüder (4/6) verwüsten Ort in Bayern: Brandstiftung, Vandalismus, Sachbeschädigungen

Zwei kleine Brüder im Alter von vier und sechs Jahren haben auf einer Verwüstungstour im bayerischen Kulmbach rund 15'000 Euro Schaden angerichtet – und gleich mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen.

Bild: shutterstock.com

Die beiden Jungen büxten am Montagnachmittag von zu Hause aus und zündelten auf ihrem schadensträchtigen Ausflug im Ortsteil Ziegelhütten zunächst an einem Carport, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dabei legten sie mit einem Gasbrenner und brennbaren Flüssigkeiten einen Brand, der aber noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte erlosch. Auf der Suche nach Löschwasser öffneten die Kinder in der Nachbarschaft die Tür eines Kellers und setzten diesen unter Wasser.

Danach bewaffneten sich die Knirpse mit unterschiedlichen Werkzeugen, die sie bei Nachbarn klauten. Dabei fiel ihnen auch eine Spraydose mit weissem Lack in die Hände. Prompt besprühten die Kinder damit eine Haustür, ein Garagentor und zwei Autos. Ein Wagen bekam zudem Kratzer am Heck ab.

Letztlich bereiteten die Polizisten dem zerstörerischen Treiben der kleinen Brüder ein Ende – die Beamten stellten die Jungen mit Hilfe einer Anwohnerin. Anschliessend wurden die Kinder ihrer «hellauf begeisterten Mutter» übergeben, wie es im Polizeibericht hiess. Die Ordnungshüter ermitteln nun wegen Brandstiftung, Diebstahls und Sachbeschädigung. (sda/afp)

