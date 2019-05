International

Late Night Berlin: Palina Rojinski fuhr Betrunkene ins Wahllokal



Mehr Promille bei Europawahl! Palina Rojinski fuhr Betrunkene vom Club ins Wahllokal 😂

Wahlrecht ist Wahlpflicht? Das sagt der Lehrer gerne mal in der Oberstufe, aber viele nehmen diesen altklugen Spruch nicht besonders ernst.

Im Jahr 2017 betrug die Wahlbeteiligung bei der deutschen Bundestagswahl 76,2 Prozent, bei der Europawahl lag die Wahlbeteiligung in diesem Jahr bei rund 59 Prozent – 2014 hatte die landesweite Wahlbeteiligung noch bei 48,1 Prozent gelegen.

Ein neuer Rekord, den sich in dieser Woche wohl auch die Moderatorin Palina Rojinski mit einem Schmunzeln auf die eigene Fahne schreiben dĂŒrfte.

Denn wie in der Prosieben-Sendung «Late Night Berlin» mit Klaas Heufer-Umlauf am Montagabend zu sehen war, kĂ€mpfte Rojinski am Wahlsonntag in Berlin persönlich fĂŒr eine höhere Wahlbeteiligung in ihrer Wahlheimat Berlin.

Ihr Plan: Betrunkene ClubgĂ€nger nach dem Feiern am Sonntagmorgen von der Strasse kratzen und ins Wahllokal schleppen. Denn jede Stimme zĂ€hlt, ganz egal, wie angeschlagen sie ist. In einem extra gebauten Wahlmobil – komplett mit Europaflagge und Discokugel – ging es auf die Strassen vor den Berliner Clubs.

Die ersten Reaktionen waren eher durchwachsen: «Ich bin drunk as fuck», «Warum denn so frĂŒh?», «Ich seh dich doppelt».

Im GesprĂ€ch wurde es tiefgrĂŒndig: screenshot

Rojinski fragt: «Was ist denn dein europÀischer Gedanke?»

ClubgÀnger antwortet: «Ich glaub, ich hab gar keinen.»

Andere wurden spontan gebeten, eine (dringend gebrauchte) europÀische Hymne zu verfassen.

Zusammen mit Palina Rojinski torkelten die nicht nur von Europa beschwingten JungwĂ€hler dann ins nĂ€chste Lokal – Ă€h, Wahllokal natĂŒrlich.

Die Moderatorin war sicher: «Zumindest haben wir die Wahlbeteiligung um einige Promille erhöht.»

Hier kannst du dir das ganze Video anschauen: Video: YouTube/Late Night Berlin

(pb)

